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Dünya

Obama Ramazan Bayramını kutladı WASHINGTON (A.A)

30 Ağustos 2011 03:00

-Obama Ramazan Bayramını kutladı WASHINGTON (A.A) - 30.08.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, ABD ve dünyadaki tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı. Obama, yaptığı yazılı açıklamada, ramazanın aile ve toplumların, yoğun fedakarlık, tefekkür ve ibadet içinde bir araya gelmenin mutluluğunu paylaştığını bir dönem olduğunu belirterek, dünyadaki milyonlarca kişinin, bu insanların fakirlere yardım eli uzatarak imanlarını yüceltmelerinden ilham aldığını kaydetti. Obama, bu yıl birçok Müslümanın, temel gereksinim ve özgürlüklerini güvence altına alma çabalarını yüreklice sürdürürken, oruç ibadetini yerine getirmeye de devam ettiğini ifade ederek, ABD'nin onların ve Afrika'daki aç bir çocuk olsun veya Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da özgürlük talep eden bir genç olsun tüm insanların temel hakları ile itibarının yanında yer almaya devam edeceğini ifade etti. Ramazan ayının sona erdiğini hatırlatan Obama, eşi Michelle Obama ile dünya ve ABD'deki tüm Müslümanların bayramlarını kutladıklarını bildirdi. Obama, açıklamasını, ''Eid Mubarak (Bayramınız mübarek olsun)'' diyerek bitirdi.

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