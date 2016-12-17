Obama: Putin'e 'Siber saldırıları durdur' dedim

ABD Başkanı Barack Obama, Eylül ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmede Rus liderden başkanlık seçimi öncesi ülkesine yönelik siber saldırıları durdurmasını istediğini açıkladı.

Barack Obama düzenlediği yılın son basın toplantısında, "Rusya'da Vladimir Putin'in bilgisi dışında pek bir şey olmaz" dedi.

Obama ayrıca ABD'nin de Rusya'ya karşı siber saldırılar düzenleyebileceğini söyledi.

ABD, Demokrat başkan adayı Hillary Clinton'ın kampanya ekibinin e-postalarının kamuoyuna sızdırılması üzerine Rusya'yı başkanlık seçimlerine müdahale etmekle suçlamıştı.

Ülkenin 45. Başkanı seçilen Cumhuriyetçi aday Donald Trump ise Rusya'nın siber saldırılarla seçimi yönlendirdiği iddialarını "komplo teorisi" olarak nitelendirmişti.

Rusya ise ABD yönetimine iddiaları nedeniyle tepki göstermişti.

Hillary Clinton da seçimleri kaybetmesinin ardında Rusya'nın payı olduğunu düşünüyor.

Clinton, Putin'in kendisiyle, Rusya'da 5 yıl önce yapılan parlamento seçimlerinde usulsüzlük yapıldığıyla ilgili açıklaması nedeniyle 'kişisel bir derdi' olduğunu söyledi.

FBI Başkanı James Comey, 8 Kasım'daki başkanlık seçiminden Seçimleri'nden 11 gün önce Clinton'ın e-postalarını araştıracaklarını açıklamış ancak seçimden 2 gün önce bundan vazgeçilmişti.