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Bilim / Teknoloji

'Obama pornolu' bilgisayar virüsü

ABD'de Demokrat başkan adayı Obama'nın Ukraynalı kadınlarla çekilmiş seks videoları içerdiği söylenen e-posta dosyaları virüs çıktı

13 Eylül 2008 03:00

ABD'de Demokrat başkan adayı Obama'nın Ukraynalı kadınlarla çekilmiş seks videoları içerdiği söylenen e-posta dosyaları virüs çıktı

Kasım ayında yapılacak ABD başkanlık yarışına 'virüs' girdi... İnternet güvenlik şirketi Websense, Demokratların başkan adayı Senatör Barack Obama'nın geçen yıl Ukrayna ziyareti sırasında çekildiği söylenen seks videolarını taşıdığı iddia edilen virüslü bir dosyaya karşı uyardı. 'Barack Obama'nın kızlarla seks hikâyeleri' başlıklı e-mail 'obamasex@obama.com' adresinden gönderiliyor.

Yüklerken yayılıyor

Şirketin Finlandiya'dan gönderildiğini tespit ettiği elektronik postanın açıklama kısmında ise "Senatör Obama'nın birçok Ukraynalı kızla seks videolarını hemen ekteki dosyayı indirerek
izleyebilirsiniz" yazıyor. Ancak dosya yüklenmek istendiğinde kişisel bilgileri bilgisayarınızdan çalabilen bir program çalışmaya başlıyor.

Cumhuriyetçilerin işi mi?

Bilgiler bir Finlandiya web sitesine aktarılıyor. Şüpheler bu virüsün Cumhuriyetçiler'in işi olabileceği yönünde. Virüslü dosyalar ile ilgili soruşturma ABD istihbaratı tarafından başlatıldı.

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