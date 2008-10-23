Obama PKK teröründen Bush'u sorumlu tuttu

Obama'nın internet sitesinde yayımlanan ve bütün önemli iç, dış ve ekonomi politikalarını kapsayan bildirgesinin Avrupa ile ilişkiler bölümünde Türkiye konusundan, "Türkiye ile stratejik ortaklığın restore edilmesi" başlığı altında bahsedildi.Bu bölümde, "Barack Obama ve (yardımcısı) Joe Biden, istikrarlı, demokratik, yüzünü Batı'ya çevirmiş bir Türkiye ile yakın bir ilişkinin, ABD'nin ulusal çıkarı için önemli olduğuna inanıyor. Bu ilişki, özellikle, bölücü PKK'nın Türkiye'ye yönelttiği terörist tehdidin yeniden canlanmasına yardım eden, Bush yönetiminin yanlış yönlendirilmiş ve yanlış idare edilmiş Irak müdahalesi yüzünden, son yıllarda derin şekilde gerginleşti. Sonuç, Müslüman dünyasındaki en ileri demokrasi olan bu stratejik açıdan önemli NATO müttefikinin, sırtını Batı'ya dönmeye başlaması oldu. Son anketlerde Türklerin sadece yüzde 12'sinin ABD hakkında olumlu görüş taşıdığı ortaya çıktı" denildi. Türkiye bölümüne söyle devam edildi:"Barack Obama ve Joe Biden, Türk ve Iraklı Kürt liderlerin bir araya getirilmesi ve PKK tehdidiyle uğraşılmasını, Türkiye'nin toprak bütünlüğünün güvence altına alınmasını ve Irak'ın kuzeyinde çok ihtiyaç duyulan Türk yatırımlarının ve buradaki Kürtlerle ticaretin kolaylaştırılmasını öngören kapsamlı bir anlaşma için görüşülmesi yönünde bir diplomatik çabaya önderlik edecek. Barack Obama ve Joe Biden, Türkiye'de demokrasi, insan hakları ve ifade özgürlüğünün ilerletilmesini ve Türkiye'nin AB'ye katılma çabalarını destekleyecek."Bildirgede Kıbrıs sorununa değinilirken de, Obama ve Biden'in, adada adil ve kalıcı bir çözüm sağlanması çabalarına önderlik edeceği belirtilerek, çözümün, "Türkiye'nin AB üyeliği önündeki önemli bir engeli ortadan kaldıracağı" dile getirildi.Bu bölümde, "Obama ve Biden, Kıbrıs'ın, adadaki her iki toplumun da kendi coğrafi bölgesinde önemli siyasi etki uygulayabileceği tek bir ülke olarak kalması gerektiğine güçlü şekilde inanıyor" denildi.ABD'de yayımlanan Greek News dergisi, bir Amerikalı Rum yetkiliye dayanarak geçen hafta, Obama-Biden ikilisinin, ABD'deki Rum toplumuna hitaben bir açıklama yaparak, "Türk işgali" ifadesini kullandığını yazmıştı. Ancak Obama'nın resmi bildirgesinin Kıbrıs bölümünde, böyle bir ifade yer almadı.