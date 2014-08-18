Obama: Peşmergeye destek, ABD'nin çıkarları için

ABD Başkanı Barack Obama, Musul'da ülkenin en büyük barajını, IŞİD militanlarından geri almak için harekat başlatan Peşmerge güçlerine Amerikan çıkarlarını korumak için hava desteği sağladıklarını söyledi.

Obama, ABD'nin IŞİD militanlarına yönelik hava saldırılarıyla ilgili olarak Kongre'ye gönderdiği mektupta, Musul'daki harekatın başarısızlıkla sonuçlanmasının Bağdat Büyükelçiği dahil Irak'taki Amerikan personeli ve tesislerini tehlikeye atacağını belirtti.

Barack Obama bu açıklamayı, ABD'nin IŞİD'e karşı savaşan Kürt güçlere ilk kez hava desteği sağlamasından sonra yaptı.

Peşmerge güçlerinin Musul Barajı'nın denetimini büyük ölçüde ele geçirdikleri belirtiliyor.

Kürt yetkililer, ABD'nin hava saldırılarıyla desteklenen kara güçlerinin Musul Barajı'nı almak için önceki sabah operasyona başladıklarını söyledi.

Kürt kaynaklar hala barajın etrafındaki mayınları ve bubi tuzaklarını temizlemeye çalıştıklarını bildirdi.

Stratejik açıdan çok önemli görülen Musul Barajı 7 Ağustos'ta İŞID güçleri tarafından ele geçirilmişti.

Kuzey Irak'a su ve elektrik sağlayan barajın IŞİD militanlarınca bölgeyi sel altında bırakabilecek bir silah olarak kullanılabileceğinden korkuluyordu.

Adını İslam Devleti olarak değiştiren IŞİD son aylarda Irak ve Suriye'de büyük bölgeler ele geçirdi.

Barajın ele geçirilmesi doğrulanırsa, bu geçen İŞID'ın Haziran'da Irak'ta başlayan saldırılarında en büyük kaybı olacak.

ABD IŞİD militanlarına ait 19 aracın ve bir kontrol noktasının yok edildiğini söyledi.

Sert direniş

Geçen aya dek Irak Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Hoşyar Zebari Peşmerge güçlerinin baraj çevresinde sert bir direnişle karşılaştığını belirtti.

Zebari bir sonraki adımın "azınlıkların dönüşünü garanti altına almak için" Ninova düzlüklerinin IŞİD militanlarından arındırılması olduğunu vurguladı.

IŞİD'ın bölgedeki ilerleyişi nedeniyle binlerce Hristiyan ve Ezidi evlerini terk etti.

Kürt yetkililer ABD'ye bağlı özel kuvvetlerin hava saldırılarını koordine etmek için karada da operasyona yardım ettiğini belirtti.

ABD uçakları IŞİD militanlarına karşı hava saldırıları düzenlerken, Batılı ülkeler Kürt bölgesine sığınan binlerce kişiye havadan yardım ulaştırmaya çalışıyor.

Bu arada IŞİD militanları Kuzey Irak ve Doğu Suriye'de yüzlerce kişiyi katletmekle suçlanıyor.

Sincar kenti yakınlarındaki "Koço" adlı Ezidi köyünün basıldığı ve Müslüman olmayı reddeden 80 Ezidi erkeğin öldürüldüğü haberi verilmişti.

Militanların köydeki çok sayıda kadın ve çocuğu kaçırdığı belirtiliyor.

AFP haber ajansına konuşan Ezidi göçmen Moujamma Jazira, militanlara karşı koymaya çalışanların da katledildiğini söyledi.

IŞİD'in ayrıca Suriye'nin doğusundaki Deyr ez Zor kentinde son iki haftada 700 aşiret mensubunu öldürdüğü belirtiliyor.

BBCTürkçe