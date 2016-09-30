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Dünya
Deutsche Welle

Obama Peres'i Mandela'ya benzetti

ABD Başkanı Barack Obama İsrail eski Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in kendisine "Nelson Mandela gibi 20’nci yüzyılın diğer devlerini hatırlattığını" söyledi.

30 Eylül 2016 16:16

93 yaşında vefat eden İsrail Eski Cumhurbaşkanı Şimon Peres için Kudüs'te düzenlenen cenaze töreni dünya liderlerinin buluşmasına sahne oldu. Törene ABD Başkanı Barack Obama, ABD eski başkanı Bill Clinton, eski dışişleri bakanı ve başkan adayı Hillary Clinton, Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve Filistin Özerk Yönetimi lideri Mahmut Abbas katıldı. Törende İspanya Kralı 6. Filip ve İngiltere Veliaht Prensi Charles'ın da hazır bulundu. Toplam 70 ülkeden 90 delegasyonun Şimon Peres'in cenaze törenine katılmak için İsrail'e hareket ettiği belirtiliyor. 3 binden fazlakişinin katıldığı törende güvenliği sağlamak için 8 binden fazla polis görev yaptı.

Şimon Peres'in üç yetişkin evladı Kudüs'teki törende duygusal birer konuşma yaparak babalarıyla vedalaştı. Özel anılarından bahseden kızı Zvia baba Peres'in yemesi için kahvaltıda hazırladığı ekmekleri şekilli bir biçimde kestiğini, oğlu Yoni babasının çekingen bir yapısı olduğunu anlattı. Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen konuklara teşekkür eden Peres'in diğer oğlu Hemi de babasına hitaben "Birçokları senin yolundan yürümeye, kendi tarzında devam edecektir” diye konuştu.

İsrailli yazar Amos Oz: Peres'in takipçileri nerede?

ABD Başkanı Barack Obama törende yaptığı konuşmada Peres'in kendisine "Nelson Mandela gibi tanıma onuru yaşadığı 20'nci yüzyılın diğer devlerini hatırlattığını" söyledi. ABD eski Başkanı Bill Clinton da Peres'in umut yaratan ve insanları bir araya getiren bir şahsiyet olduğunu belirtti. Clinton "Onu eleştirenler kendisini sık sık naif, fazla iyimser bir hayalci olarak tanımlamışlardır. Naif olduğu noktasında yanılıyorlar” diye konuştu. "Halkın bir hizmetçisiydi” diyen Clinton "Hiç kimseyi yarı yolda bırakmadı” ifadelerinde bulundu.

Dünyaca ünlü İsrailli yazar Amos Oz da Kudüs'teki törende yaptığı konuşmada Şimon Peres'in Ortadoğu'da barışçıl bir çözüm için verdiği mücadelenin sürdürülmesi çağrısı yaptı. Oz, eski cumhurbaşkanı hakkında "Düşlerinin çoğunu gerçekleştirdi; sinizm, alaycılık ve intikam arayışı onun çok gerisindeydi” diye konuştu. Filistinlilerle barış hukukunun sadece mümkün değil aynı zamanda da gerekli olduğunu belirten Oz İsrail'in sağcı hükümetine hitaben "Peki, Peres'in takipçileri nerede?” sorusunu yöneltti. Amos Oz konuşmasını "Çok yakın bir dostumla vedalaşıyorum” diyerek bitirdi.

Merkel: Bilge, iyi kalpli ve nüktedan

İsrail Berlin Büyükelçiliği'ni ziyaret eden Almanya Başbakanı Angela Merkel de Şimon Peres'in ülkesinin "büyük bir devlet adamı ve vizyoneri” olduğunu söyledi. Merkel taziye defterine yazdığı yazıda "Bu bilge, iyi kalpli, nüktedan adamla karşılaşmalardan ve Şoah'ın yarattığı medeniyet parçalanması sonrasında Almanya-İsrail ilişkilerindeki girişimlerinden şükran duymaya devam ediyorum” ifadelerinde bulundu. Merkel "Tüm hayatı boyunca barışı ve uzlaşmayı savundu ve bu şekilde insanlara umut verdi. Bu, onun geleceğe bıraktığı miras ve bizlere bıraktığı bir görev” diye yazdı.

©Deutsche Welle Türkçe

AP, DPA / EC, BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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