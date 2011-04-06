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Dünya

OBAMA PERES İLE GÖRÜŞTÜ WASHINGTON (A.A)

06 Nisan 2011 11:09

-OBAMA PERES İLE GÖRÜŞTÜ WASHINGTON (A.A) - 06.04.2011 - ABD Başkanı Barack Obama'nın, İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'le Beyaz Saray'da görüştüğü bildirildi. Görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada, Obama, "Peres'le uzun uzun Ortadoğu'daki olup biten olayları ele alıp değerlendirdik" dedi. Kuzey Afrika ve Ortadoğu'daki ayaklanmalara değinen Obama, "Peres ile birlikte, bu gelişmelerin hem bir sorun hem de bir şans teşkil ettiği konusunda mutabık kaldık" dedi. Obama ayrıca, "Arap dünyasındaki meydana gelen değişiklikleri gözönünde bulundurursak, İsrail ile Filistinliler arasındaki sorunlara barışçıl bir çözüm bulmanın bugün daha da önem kazandığı söyleyebiliriz" ifadesini kullandı. Kuzey Afrika ve Ortadoğu'daki gelişmeler ile ilgili Peres'in ilgi çekici fikirleri olduğunu belirten Obama, "İsrail Devlet Başkanı, Mısır gibi bir ülkede demokratik geleceğe göz kulak olmanın yanısıra, Mısırlıların ekonomik geleceği ile de ilgilenilmesinin öneminin altını çizdi" dedi.

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