Obama, Patrik'i şoke etti

ABD Başkanı’nın, Bartholomeos’a Heybeliada’nın açılması karşılığında Atina’nın Batı Trakya Türklerinin hakları konusunda harekete geçmesi gerektiğini söylediği, şaşıran Patrik’in zor anlar yaşadığı belirtildi



ABD Başkanı Barack Obama’nın Fener Rum Patriği Bartholomeos ile geçen hafta gerçekleştirdiği görüşmede, Heybeliada Ruhban Okulu’nun eğitime açılmasına karşılık, Yunanistan’ın da Batı Trakya’daki Müslüman Türk azınlığın hakları konusunda karşılık vermesi gereğini dile getirdiği belirtildi. Patrikhane kaynaklarından Yunan basınına sızan bilgilere göre, Obama’nın bu tutumuna şaşıran Bartholomeos “zor anlar” yaşadı.



Etnos ve TaNea gazeteleri, Obama’nın İstanbul’da Bartholomeos ile 10 dakikalık özel görüşmesinde, Batı Trakya’da Yunan tarafının azınlık haklarıyla ilgili inisiyatifler üstlenmesi gereğini dile getirdiğini bildirdi. TaNea, “Obama Heybeliada Ruhban Okulu için Türkiye’nin avukatı oldu” başlıklı manşetinde, ABD Başkanı’nın görüşmede, “Batı Trakya’daki azınlık için Yunanistan’ın karşılık vermesi gerektiğini” kendisine Ankara’da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün açtığını söylediğini yazdı.



Gazete, “Washington’un Heybeliada Ruhban Okulu konusunda Türkiye’nin tezlerini desteklediği doğrulandı” şeklinde bir yoruma yer verdi. TaNea, Obama’nın tavrı nedeniyle Bartholomeos’un görüşmede, “zor durumda kaldığını” ve “aniden Atina’nın tutumu hakkında hesap verme durumuna düştüğünü” kaydetti.



Etnos da haberinde, Obama-Bartholomeos görüşmesinde hazır bulunan Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Rahm Emmanuel’in Patrik’e, “Heybeliada’nın açılması için Yunanistan’ın Batı Trakya’daki azınlığın eğitim ve dinle ilgili sorunları için açılımlar yapması gerekiyor” dediğini belirtti.



Clinton da söyledi



ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da Kuzey Amerika Rum Ortodoks Başpiskoposu Dimitrios’la geçen hafta Washington’da yaptığı görüşmede, Türk tarafının tutumunu aktararak, “Heybeliada’ya karşılık Yunan tarafı da Batı Trakya’da bazı inisiyatiflerle karşılık vermeli” demişti.