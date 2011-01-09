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Dünya

OBAMA: OYLAMA DÜZGÜN VE ŞİDDETSİZ YAPILMALI WASHINGTON (A.A)

09 Ocak 2011 10:15

-OBAMA: OYLAMA DÜZGÜN VE ŞİDDETSİZ YAPILMALI WASHINGTON (A.A) - 09.01.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, düzgün yapılacak referandumun Sudan'ın ABD ile ilişkilerini normalleştirmesine yardımcı olabileceğini belirtti. Obama, The New York Times için yazdığı başyazıda, tüm dünyanın Güney Sudan'daki bağımsızlık referandumunu izleyeceğini ve uluslararası toplumun, oylamanın düzgün ve şiddetsiz yapılmasında kararlı olduğunu ifade etti. Barack Obama, seçmenlerin gözü korkutulmadan oy kullanmasına izin verilmesi, tüm tarafların provokasyondan kaçınması, seçim görevlilerine baskı yapılmaması, güney ve kuzeyin liderlerinin şiddeti önlemek için birlikte çalışması gerektiğini de yazdı. Amerikan Başkanı, Beyaz Saray'ın açıkladığı yazısında, Sudanlı liderlere önerisini tekrar ettiğini belirterek, liderlerin yükümlülüklerini yerine getirmesi ve barışı seçmesi halinde ABD ile ilişkileri normalleştirme yolunun açılabileceğini kaydetti. Obama, ilişkilerin normalleşmesinin ekonomik yaptırımların kaldırılmasını sağlayabileceğini ve ABD yasalarına uygun olarak Sudan'ın terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkarılması sürecini başlatabileceğini, bunun tersinin olması, Sudanlı liderlerin uluslararası yükümlülükleri yerine getirmemesi durumunda ise daha çok baskı ve tecritle yüz yüze kalacaklarını bildirdi. Barack Obama, Darfur bölgesinde kalıcı barış sağlanmadıkça Sudan'da sürdürülebilir barış olamayacağını belirtti. Güney Sudan'da tarihi bağımsızlık referandumu bugün yapılıyor. 

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