Obama, ordudaki 'cinsel taciz'lere savaş açtı

ABD Başkanı Barack Obama, Amerikan ordusunda giderek artan cinsel taciz vakalarına değindi. Tacize uğrayanların arkasında olduğunu söyleyen Obama, "Bu meselenin kökünü kazımak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" dedi.

Pentagon tarafından bugün yayımlanan açıklamada, ABD askerlerince rapor edilen cinsel taciz olaylarında görülen artıştan duyulan kaygı dile getirildi.

Cinsel tacizler konusunda Pentagon tarafından hazırlanan bir rapora yer verilen açıklamada, 2011 yılında 3 bin 192 olan kayıtlara geçmiş cinsel taciz olayının, 2012'de 3 bin 374'e çıktığına işaret edildi.

Raporda, isim alınmaksızın yapılan istatistiki çalışmalara göre, cinsel tacize uğrayan ABD ordusu mensuplarının sayısının ise 26 bini bulduğunun sanıldığı belirtildi.

Konu, Beyaz Saray'da Güney Kore Cumhurbaşkanı Park Geun-hye ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan ABD Başkanı Obama'nın da gündemindeydi.

'Vatanseverlik değil, suç!'

Cinsel saldırının öncelikle bir suç olduğunu ifade eden Obama, "Eğer bu, ordumuzun içerisinde oluyorsa, bunu yapan her kim olursa olsun, giydiği üniformaya ihanet ediyor. Onlar kendilerini vatansever olarak görüyor olabilir ama bu tür bir davranışa karıştığınızda, bu vatanseverlik değildir, suçtur. Bu meselenin kökünü kazımak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" dedi.

Obama, konuyu bugün ABD Savunma Bakanı Chuck Hagel ile de görüştüğünü belirterek, görüşmede Hagel'e, bu tür tacizlerin son bulmasına yönelik çabalarını giderek katlanan biçimde artırmaları gerektiği mesajı verdiğini aktardı.

'Arkalarındayım, destek olacağım'

Orduda cinsel tacize uğrayanlara da tam destek çıkan Obama, "Onların, başkomutanlarından şunu direkt olarak duymasını istiyorum, arkalarındayım. Onlara destek olacağım. Bu meseleye hoşgörü göstermeyeceğiz. Sorumlular hesap verecek" ifadesini kullandı.

Obama, bu işin sadece konuşmalar ve eğitimlerle halledilemeyeceğini, bunu yapanların tespit edilerek, haklarında soruşturma açılması ve bunun neticesinde görevlerinden alınması gibi tedbirlere başvurulması gerektiğini kaydetti.

Tacizci yarbay skandalı

Pentagon ve Obama'nın konuyla ilgili açıklamalar yapmasının nedeni olarak, ABD Hava Kuvvetleri'nde cinsel tacizleri önlemek amacıyla oluşturulan birimin başındaki komutanın, bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla önceki gün gözaltına alınması gösteriliyor.

Pentagon binasının yakınında, bar ve restoranların bulunduğu Crystal City bölgesinde meydana gelen olayda, bir kadının hakkında cinsel taciz suçlamasında bulunduğu Yarbay Jeffrey Krusinski, polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Olay sırasında içkili olduğu anlaşılan 41 yaşındaki Krusinski'nin birimdeki görevine son verilmişti.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan daha önce yapılan açıklamada da Krusinski'nin olayla ilgili olarak mahkemeye sevk edildiği bildirildi.