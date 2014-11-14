CNN, 'Obama, önce Esad'ı sonra IŞİD'i devirecek' dedi, Beyaz Saray yalanladı

CNN International, ABD Başkanı Barack Obama’nın Suriye politikasını değiştirmeye hazırlandığını iddia etti. Yetkililer Türkiye ve diğer ülkelerin ısrarıyla Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’ın gitmesinin planın bir parçası haline gelebileceğini söyledi. Diplomatlar, Dışişleri Bakanı John Kerry’nin son aylarda Suudi Arabistan, Türkiye, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri ile Esad’ı ve yakın çevresini iktidardan diplomatik yollarla uzaklaştıracak ancak rejimi ve kurumların büyük bölümünü koruyacak bir formülle ilgili görüştüğünü ifade etti.

Ancak Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Ben Rhodesise günlük basın toplantısında “Suriye politikamızla ilgili resmi bir strateji değerlendirmesi yok” diyerek haberleri yalanladı.

ABD Başkanı Barack Obama ağustos ayında IŞİD’e karşı henüz bir stratejileri olmadığını söylemişti. Beyaz Saray daha sonra örgüte karşı mücadelede önceliklerinin Irak’ı kurtarmak olduğunu açıklamıştı. Başkan Obama’nın IŞİD’e karşı koalisyon özel temsilcisi General John Alen, daha birkaç hafta önce eğit-donat programının amacının Esad’ı devirmek olmadığını özellikle vurgulamıştı. Ancak sonunda mevcut stratejinin yetersiz kaldığı anlaşıldı.

‘Uçuşa yasak bölge’

Milliyet Gazetesi Washington Temsilcisi Pınar Ersoy’un haberine göre, Başkan Obama, “Esad devrilmeden IŞİD’in yenilemeyebileceğini anladıktan sonra” ulusal güvenlik ekibinden Suriye politikasını tekrar değerlendirmesini istedi. CNN, Türkiye sınırına uçuşa yasak bölge kurulması ve Pentagon’un eğit-donat programının hızlandırılmasının masadaki seçeneklerden bazıları olduğunu öne sürdü.

CNN’in deneyimli diplomasi muhabiri Elise Labott’a konuşan üst düzey yetkililer son bir hafta içinde bu konuda dört ayrı toplantı yaptıklarını, oturumlardan birini bizzat Başkan Obama’nın yönettiğini söyledi. İsmini açıklamayan bir yetkili “Başkan Suriye ve IŞİD stratejilerimizin nasıl uyuştuğunu incelememizi istedi” dedi. Yetkili IŞİD’i gerçekten yenmek için örgütü sadece Irak’ta değil Suriye’de de yenilgiye uğratmaya ihtiyaç olduğu gerçeğinin anlaşıldığını ifade etti.

Bir başka yetkili Özgür Suriye Ordusu, bir yandan Esad bir yandan El Nusra gibi Radikal gruplarla mücadele ederken “önce Irak” stratejisinin makul olmadığını söyledi. Yetkili “İdeal bir dünyada IŞİD’i önce Irak’tan çıkarıp sonra rotayı Suriye’ye çeviririz. Ancak ılımlı muhalefet ezilirse ve IŞİD hâlâ oradaysa bu pek yardımcı olmaz” dedi. Bir başka yetkili de “Esad’ın devrileceğini umarak ılımlı muhalefeti desteklemenin işe yaramayacağı bir süredir ortada” yorumunu yaptı.

Türkiye etkili oldu

CNN’e göre Başkan Obama’nın Suriye stratejisini gözden geçirmesinde Türkiye ve diğer Körfez ülkelerinin, Washington’un Esad’dan kurtulmak konusundaki kararsızlığından rahatsız olması da etkili oldu. CNN’e konuşan üst düzey bir yetkili “Daha güçlü bir değerlendirme yapma kararında koalisyon ortaklarından Suriye stratejisine ikna olmadıklarını duymamız etkili oldu” dedi.

Kerry çözüm arıyor

Diplomatlar Dışişleri Bakanı John Kerry’nin son aylarda Suudi Arabistan, Türkiye, Rusya ve BAE ile Esad’ı ve yakın çevresini iktidardan diplomatik yollarla uzaklaştıracak ancak rejimi ve kurumların büyük bölümünü koruyacak bir formülle ilgili görüştüğünü söyledi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Ben Rhodes ise günlük basın toplantısında “Suriye politikamızla ilgili resmi bir strateji değerlendirmesi yok” diyerek haberleri yalanladı. Rhodes Başkan Obama’nın Suriye’deki hedeflerle ilgili zor sorular sorulmasını istediğini ve mevcut strateji ile ilgili düzenli olarak değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi.

300 bin dolar

ABD, IŞİD’e karşı operasyonu için saatte 300 bin dolar harcıyor. 96 gün önce başlayan operasyonun maliyeti günlük 8 milyon dolar. Toplamda 768 milyon dolara ulaşan rakam Irak ve Kürt güçlerini silahlandırma, hava saldırıları, malzeme ve asker naklini de içeriyor. 13 yıl süren Afganistan Savaşı için günde 200 bin dolar harcanmıştı.

Royce: Türkiye asker gönderebilir

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Ed Royce, CNN’de katıldığı bir programda Obama yönetiminin yeni bir stratejiyi değerlendirdiğini doğrulayarak bunu Türkiye ve Körfez ülkelerinin talep ettiğini öne sürdü. Royce Türkiye’nin ABD’ye “IŞİD’e karşı asker gönderebiliriz ama önce Esad’ı devirme planını görelim” dediğini iddia etti. Royce Türkiye’nin Esad’ın gitmesi halinde Suriye’nin tekrar birleşeceğini ve bu sayede IŞİD’in daha kolay yenileceğini hatırlattığını ifade etti. Körfez ülkelerinin de benzer mesajlar verdiğini ekledi.

Amerikan askerleri Irak’ta savaşabilir

ABD Genelkurmay Başkanı Dempsey, Amerikan askerlerinin IŞİD’le mücadelede Irak ordusuna ve peşmergeye yardım edebileceğinin sinyallerini verdi. Kongre’de Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvveter Komitesi’ne ifade veren Orgeneral Dempsey, gerekli gördüğü takdirde Obama’ya kısıtlı sayıda ABD askerinin kara operasyonunlarında Irak ordusuna yardım etmesini tavsiye edebileceğini söyledi.

Dempsey, Musul ve IŞİD kontrolündeki diğer bölgelerde “Irak ve permerge güçlerine ABD güçlerinin eşlik etmesi gerektiği gibi bir tavsiyeyi şu anda öngörmüyorum ama bunu değerlendiriyoruz” dedi. Savunma Bakanı Chuck Hagel de, “Yıllarca sürecek bir çabanın ilk üç ayını tamamladıklarını” hatırlatarak IŞİD’i zayıflatmak ve yok etmek için atılan adımların sonuç vermeye başladığını ancak örgütün sadece askeri güçle alt edilemeyeceğini söyledi. Hagel, amaçlarının eninde sonunda Suriye’de politik bir çözüm için gerekli koşulları yaratmak olduğunu ifade etti.