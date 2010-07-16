-OBAMA: OLUMLU BİR İŞARET WASHINGTON (A.A) - 16.07.2010 - ABD Başkanı Barack Obama, Meksika Körfezi'nde petrol akıntısının ilk kez durduğu yönünde gelen haberleri "olumlu bir işaret" olarak niteledi. Obama, Senato'nun finansal reform yasa tasarısını kabul etmesiyle ilgili olarak Beyaz Saray'da yaptığı açıklamanın ardından, bir gazetecinin, "Meksika Körfezi'nde petrol akıntısının durmasına" ilişkin görüşünü sorması üzerine, "Bunun olumlu bir işaret olduğunu düşünüyorum. Ancak hala deneme aşamasındayız. Yarın bunun hakkında daha fazlasını söyleyeceğim" diye konuştu. İngiliz petrokimya devi British Petrolium (BP) şirketi, ABD'nin Meksika Körfezi'nde 20 Nisandan beri günde 100 bin varile kadar hampetrol akıtan kuyundan ilk defa püskürmenin kesildiğini, son deneyin başarılı işaret verdiğini açıklamıştı. BP'nin araştırma-üretimden sorumlu Başkan Yardımcısı Kent Wells, 73 tonluk yeni kapağın 1600 metre derinde deniz tabanındaki kuyu ağzına indirildiğini ve hampetrol püskürmesinin ilk kez kesildiğini bildirmişti.