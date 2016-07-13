Obama öldürülen siyahların ailesini aradı, polislerin de anma törenine katıldı

ABD Başkanı Barack Obama, beş polisin öldürüldüğü Dallas'ta düzenlenen anma törenine katıldı. Obama törende yaptığı konuşmada, polis memurlarının protesto hakkını korumak için orada bulunduklarını söyledi.



ABD Başkanı Barack Obama, beş polisin hayatını kaybettiği Dallas’ta düzenlenen anma törenine katıldı. Obama bir yandan güvenlik güçlerinin yasına ortak olurken, bir yandan da sivil haklar hareketi liderlerinin siyahlara yönelik polis şiddetine ilişkin şikâyetlerini dikkate almayı hedeflediğini ifade etti.

Hayatını kaybeden polisler için düzenlenen anma programına katılmak için Dallas’a giden Obama'ya, First Lady Michelle Obama, Başkan Yardımcısı Joe Biden ve eşi Jill Biden’ın yanı sıra önceki ABD Başkanı George W. Bush ile eşi Laura Bush da eşlik etti. Programa, birçok farklı dinden de temsilci katıldı.

ABD’de yaşamın yasalar çerçevesinde gerçekleştiğini belirten Barack Obama, Dallas’ta öldürülen polis memurlarının protesto hakkını korumak için orada bulunduklarını söyledi.

Obama yaptığı konuşmada, “Bu ülkede, sokakta askerler yok ya da milisler kural koymuyor. Bunun yerine bizim sivil görevlilerimiz var, aynı aramızdan koparılanlar gibi” dedi.

Anma töreni öncesi dün de binden fazla kişi, hayatını kaybeden polisleri anmak için toplandı. Polisler için mumlar yakıldı, konuşmalar yapıldı.

Obama, polislerin öldürdüğü siyahların ailesini aradı

ABD Başkanı Barack Obama, geçen hafta Louisiana ve Minnesota eyaletlerinde polisler tarafından öldürülen iki siyahın ailelerine taziyelerini iletti.

Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest, yaptığı yazılı açıklamada, Obama'nın 5 polisin öldürüldüğü Dallas kentine başkanlık uçağı Air Force One ile giderken, Alton Sterling ile Philando Castile'ın aileleriyle telefonda görüştüğünü bildirdi.

Olayın geçmişi

Louisiana eyaletinin başkenti Baton Rogue'da salı günü 37 yaşındaki siyahi Alton Sterling, bir gün sonra da Minnesota eyaletine bağlı Falcon Heights'te okul kantininde çalışan 32 yaşındaki siyahi Philando Castile, beyaz polis memurlarınca vurularak öldürülmüştü.

Olaylar ABD genelinde birçok şehirde protestolara neden olmuş; Dallas'taki protestolarda ABD ordusunun eski çalışanı Micah Xavier Johnson, silahla 5 polisi öldürmüş, 7 kişiyi de yaralamıştı.