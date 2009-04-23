'Obama, normalleşme için sessizce çalıştı'

ABD'de yayımlanan The Washington Post gazetesi, ABD Başkanı Barack Obama yönetiminin bir süredir, Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik bir çerçeve anlaşmasının sağlanması için "sessizce çalıştığını" yazdı.



Gazete, Amerikalı bir yetkilinin, "Bu, ileriye doğru atılmış büyük bir adımdır" şeklindeki yorumuna da yer verdi. Obama yönetiminin bir anlaşmanın sağlanabilmesi için sessizce çalıştığı yönündeki Amerikalı yetkililerin ifadelerini aktaran gazete, Türkiye ve Ermenistan ilişkileri normalleştirme yönünde anlaştıklarına ilişkin dün gece açıklama yapılmasının, Ermenilerin 1915 olaylarının 94'üncü yılını anacağı 24 Nisandan iki gün öncesine denk geldiğine işaret etti.



Obama'nın da 24 Nisan’da Beyaz Saray’dan bir açıklama yapmasının beklendiğini kaydeden gazete, ABD Başkanının seçim kampanyası sırasında ve senatör olduğu dönemde Ermeni iddialarına verdiği desteği hatırlattı.



Gazeteye konuşan bir yetkili, dün geceki açıklama ile Obama'nın 24 Nisan’da yapacağı açıklama arasında bağlantı kurulabileceğini söylemekle birlikte, Türkiye ile Ermenistan arasındaki görüşmelerin bir yıla yakın zamandır devam ettiğini ve çerçeve anlaşmasının "son dakika, panik içinde yapılmış bir şey olmadığını" kaydetti.



‘Bölgede yüzbinlerce Türk de öldü’



Washington Post, Beyaz Saray’ın 1915 olayları için Obama'nın bundan sonra kullanacağı ifadeye ilişkin soruları yanıtlamadığını da yazdı. Gazete, katliamların olduğunu çok az kişinin inkar ettiğini, Türk yetkilileri ve bazı tarihçilerin, bu ölümlerin bir soykırım kampanyası sonucu değil, 600 yıllık Osmanlı İmparatorluğu parçalanırken savaş ve tehcir dolayısıyla meydana geldiği görüşünde olduğunu belirtti. Gazetenin, aynı dönemde yüz binlerce Türk'ün de bölgede öldüğüne vurgu yapması dikkati çekti.



Türkiye ile Ermenistan arasında bir anlaşmanın iki ülke tarafından da imzalanması ve parlamentolarda onaylanması gerektiğine işaret eden gazete, her iki taraftan da milliyetçilerin anlaşmaya karşı çıkmasının muhtemel olduğu yorumunda bulundu.



Gazete, bir Amerikalı yetkiliye dayanarak, anlaşmanın "iki ülke arasında sınırın açılması ve ilişkilerin normalleştirilmesi yönünde bir yol haritası oluşturduğunu, ekonomik ilişkilerden çevreye kadar birçok konuyu ele alacak alt komitelerin oluşturulmasını öngördüğünü" de yazdı.



Washington Post, Türkiye'nin Yukarı Karabağ konusunda çabalarını artırması yönünde Washington'dan söz aldığını da savundu.



