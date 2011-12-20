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Dünya

Obama, Noda ile görüştü WASHINGTON (A.A)

20 Aralık 2011 09:24

-Obama, Noda ile görüştü WASHINGTON (A.A) - 20.12.2011 - ABD Başkanı Barack Obama'nın, Kuzey Kore konusunda Japonya Başbakanı Yoşihiko Noda ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Obama ve Noda'nın görüşmede, Kuzey Kore Lideri Kim Jong İl'in ölümünün ardından Kore Yarımadası'ndaki durum hakkında istişarede bulunduğu belirtildi. Açıklamaya göre, Obama görüşmede, ABD'nin, Japonya da dahil olmak üzere yakın müttefiklerinin savunmasına olan bağlılığının altını çizdi. Obama'nın, Kore Yarımadası'nın ve bölgenin istikrarının korunmasına verdiği önemi dile getirdiği kaydedilen açıklamada, iki liderin, ABD ve Japonya'nın gelişmeleri dikkatle takip etmesi ve yakın temas halinde kalması hususunda mutabık kaldıkları bildirildi.

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