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Obama, Netenyahu ile görüşmeyi reddetti

ABD Başkanı Obama, ülkesindeki seçimlerden önce İsrail Başbakanı Netenyahu ile görüşmeyi istemediğini söyledi

29 Ocak 2015 00:17

ABD Başkanı Barack Obama, İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail seçimlerine 2 hafta kala ülkesine gelmesinin 'uygunsuz' olacağını söyledi ve "Onunla (Netanyahu) görüşmeyi reddediyorum." dedi.

Barack Obama, CNN International ile yaptığı özel mülakatta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail'deki seçimlere 2 hafta kala ABD'ye gelecek olmasını ‘uygunsuz’ olarak nitelendirdi ve "Onunla (Netanyahu) görüşmeyi reddediyorum. Çünkü bizim genel siyasetimize göre, dünyada herhangi bir liderle ülkesinde seçimlerden iki hafta önce görüşmeyiz” dedi.

Al Jazeera'nin haberine göre, Netanyahu’nun yaşanan protokol kriziyle alakalı eleştirilerine tepki veren Obama, “Biz ülkedeki seçimlere bir şekilde müdahale ediyormuş gibi görünmemek için bu şekilde davranıyoruz” ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest'ün bu ziyaret ile ilgili olarak "İlginç" ve "Normal diplomatik protokolün ihlali" açıklaması yapması üzerine, Netanyahu "İsrail'in geleceğini teminat altına almak için davet edildiğim her yere gideceğim" açıklamasını yapmıştı.

 

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