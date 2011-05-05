-OBAMA NETANYAHU'YU İLE GÖRÜŞECEK WASHINGTON (A.A) - 05.05.2011 - ABD Başkanı Barack Obama 20 Mayıs'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu kabul edecek. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Obama ve Netanyahu'nun 20 Mayıs'taki görüşmede ABD ile İsrail'i ilgilendiren konuların tümünü görüşecekleri belirtildi. Rakip Filistin grupları El Fetih ile Hamas'ın dün Kahire'de dört yıldır aralarında süren mücadele ve şiddete son veren anlaşmaya imza atmalarına sert bir şekilde karşı çıkan Netanyahu, Filistin uzlaşısını barışa "büyük bir darbe" olarak görüyor.