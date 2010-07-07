-''OBAMA NETANYAHU'YA TESLİM OLDU'' WASHINGTON (A.A) - 07.07.2010 - Washington Post gazetesinde yer alan bir köşe yazısında, ABD Başkanı Barack Obama'nın, Beyaz Saray'ın kınamasına rağmen İsrail'de yeni yerleşim yerleri inşaatına izin veren ve Gazze yardım gemilerine karşı ABD'nin 'itidal' uyarısına aldırmayan İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "teslim bayrağı" çektiği savunuldu. Gazetenin eleştirel yazılarıyla dikkati çeken köşe yazarı Dana Milbank, "Netanyahu, Obama'dan cesaretini kıracak hiçbir söz duymadı" başlığıyla kaleme aldığı yazıda, "Netanyahu'nun Obama'yı ziyaretinin gerçek önemini ifade etmek için, Beyaz Saray'a ABD bayrağı yerine beyaz teslim bayrağı çekebileceği" ifadesi kullanıldı. Obama yönetiminin 4 ay önce "siyasi açıdan tehlikeli bir karar" alarak İsrail'i, yeni yerleşim yerleri inşası planları dolayısıyla kınadığını belirten Milbank, bu durumun Yahudi lobisini ayaklandırdığını ve Netanyahu'nun Amerikan yönetimine sert eleştirilerde bulunmasına yol açtığını aktardı. Milbank, "İsrailli meslektaşı tarafından küçük düşürülen" Obama'nın Netanyahu'yu tekrar Beyaz Saray'a davet ettiğini, iki lider arasında dünkü görüşme için "Yüz bakım yağı zirvesi" denilebileceğini ve "görünüşü kurtarmakla" alakalı olduğunu belirtti. -"OBAMA, İÇ SİYASETİN ACI DERSİNİ ŞİMDİ ÖĞRENDİ"- Yazıda, Obama'nın, Oval Ofis'teki görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD-İsrail ilişkileri için övgü dolu sözler kullandığı belirtildi. Obama'nın, Arap dünyasına hitap ederek ve kendisini dürüst bir aracı konumuna koyarak Ortadoğu barış çabalarını yeniden canlandırma umuduyla göreve geldiği ancak iç siyasetin bu tür bir duruşa izin vermeyeceği yönündeki "acı dersi" şimdi öğrendiği yorumunda bulunuldu. "Obama'nın Netanyahu'ya teslim olmasından önce bile, Müslümanların, kendilerine geçen yıl Kahire'den hitap eden Obama'nın değişimci bir şahsiyet taşıdığına yönelik inançları azaldı" ifadesine yer verilen yazıda, Pew araştırma kuruluşunun, Obama'ya güven duyan Müslümanların yüzdesinin azaldığını ortaya koyan anketine değinildi ve bu oranın Türkiye'de yüzde 33'ten yüzde 23'e, Mısır'da ise yüzde 41'den yüzde 31'e düştüğü belirtildi. ABD Başkanı Obama'nın, İsrail'in Doğu Kudüs'te yeni konut inşası planlarını açıklamasının hemen sonrasında, mart ayında Netanyahu ile Beyaz Saray'daki görüşmesinden görüntü aldırılmadığı ve açıklama yapılmadığı belirtilen yazıda, "Ancak İsrail geri adım atmadı. Gazze yardım gemilerine saldırısından önce, Amerikan yönetiminin, 'itidal göstermesi' telkinine de aldırmadı" denildi.