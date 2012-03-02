T24 LogoT24 Logo
Dünya

Obama, Netanyahu'ya, 'İran'a vakitsiz saldırmayın' dedi

ABD Başkanı Barack Obama ilk kez İran'ı açık bir şekilde tehdit etti...

02 Mart 2012 21:43

 

T24 - ABD Başkanı Barack Obama, nükleer silah yapması durumunda İran'a saldırı düzenleneceği konusunda blöf yapmadığını belirtti ve İsrail'e de İran'a vakitsiz saldırmasının yarardan çok zarar getireceği uyarısında bulundu.
 
İran'ın nükleer programı nedeniyle aylardır süren gerilimde ilk kez İran'a karşı somut tehditte bulunan Obama, "The Atlantic" dergisine yaptığı açıklamada İran ve İsrail'in yaptırım ve diplomasinin yanı sıra "askeri operasyonun" da çözüm seçenekleri arasında bulunduğunu anlamaları gerektiğini belirtti.
 
Pazartesi günü İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da bir araya gelecek olan Obama, Netanyahu'yu İran'ın nükleer tesislerine tek taraflı saldırı düzenleme fikrinden caydırmaya çalışacak.
 
Obama, olası bir İsrail saldırısının İran'ın kendisini kurban gibi göstermesine ve daha fazla destek görmesine neden olacağını ifade etti.
 
Bölgeyi "dünyanın en değişken bölgesi" olarak niteleyen Obama, "bölgedeki ülkelerin çoğunun kendilerinde olmayan nükleer silaha İran'ın sahip olmasını hoş görmeyeceklerini ve terör örgütlerine destek verdiği bilinen İran'da nükleer silah bulunmasının çok büyük bir tehdit oluşturacağını" kaydetti.
 
İran'da son zamanlarda yaşanan ekonomik karmaşaya dikkat çeken Obama, ülkeye uygulanan yaptırımların halkı zorlamaya başladığını sözlerine ekledi. 

ETİKETLER

obama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24