Obama, Netanyahu'ya, 'İran'a vakitsiz saldırmayın' dedi

T24 - ABD Başkanı Barack Obama, nükleer silah yapması durumunda İran'a saldırı düzenleneceği konusunda blöf yapmadığını belirtti ve İsrail'e de İran'a vakitsiz saldırmasının yarardan çok zarar getireceği uyarısında bulundu.

İran'ın nükleer programı nedeniyle aylardır süren gerilimde ilk kez İran'a karşı somut tehditte bulunan Obama, "The Atlantic" dergisine yaptığı açıklamada İran ve İsrail'in yaptırım ve diplomasinin yanı sıra "askeri operasyonun" da çözüm seçenekleri arasında bulunduğunu anlamaları gerektiğini belirtti.

Pazartesi günü İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da bir araya gelecek olan Obama, Netanyahu'yu İran'ın nükleer tesislerine tek taraflı saldırı düzenleme fikrinden caydırmaya çalışacak.

Obama, olası bir İsrail saldırısının İran'ın kendisini kurban gibi göstermesine ve daha fazla destek görmesine neden olacağını ifade etti.

Bölgeyi "dünyanın en değişken bölgesi" olarak niteleyen Obama, "bölgedeki ülkelerin çoğunun kendilerinde olmayan nükleer silaha İran'ın sahip olmasını hoş görmeyeceklerini ve terör örgütlerine destek verdiği bilinen İran'da nükleer silah bulunmasının çok büyük bir tehdit oluşturacağını" kaydetti.

İran'da son zamanlarda yaşanan ekonomik karmaşaya dikkat çeken Obama, ülkeye uygulanan yaptırımların halkı zorlamaya başladığını sözlerine ekledi.