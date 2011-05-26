-OBAMA MLADİÇ'İN YAKALANMASINDAN MEMNUN DEAUVILLE (A.A) - 26.05.2011 - Bosnalı Sırpların eski askeri lideri Ratko Mladiç'in yakalanmasından memnuniyetini açıklayan ABD Başkanı Barack Obama, bu konuda Sırp hükümetini tebrik ettiğini söyledi. G8 zirvesi için Fransa'da bulunan Obama yaptığı açıklamada, "Mladiç'in çok sayıdaki kurbanının aile fertleri için, Sırbistan için, Bosna Hersek için, ABD için ve uluslararası adalet için bugünün çok önemli bir gün olduğunu" ifade etti. Obama, öldürülenlerin geriye getirilemeyeceğini, Mladiç'in şimdi mahkeme önünde kurbanlarının ve dünyanın sorularını yanıtlamak zorunda olacağını belirtti.