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Dünya

Obama, Mısır'dan seslenecek

ABD Başkanı Barack Obama, İslam dünyasına yönelik konuşmasını 4 Haziran'da Mısır'da yapmayı planlıyor

08 Mayıs 2009 03:00

ABD Başkanı Barack Obama'nın, İslam dünyasına yönelik konuşmasını 4 Haziran'da Mısır'da yapmayı planladığı bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Robert Gibbs, Obama'nın gelecek ay çıkacağı gezisinde, Mısır'dan sonra Almanya'ya geçerek Dresden kentiyle Nazilerin Buchenwald toplama kampını ziyaret edeceğini söyledi.

Obama'nın daha sonra Fransa'ya geçerek Normandiya Çıkarması anma törenlerine katılacağı bildirildi.

Barack Obama, ABD'nin İslam dünyasıyla ilişkileri üzerine bir Arap ülkesinde konuşma yapacağını belirtmişti.

Neden Mısır'ın seçildiğinin sorulması üzerine Gibbs, bu ülkenin birçok açıdan "Arap dünyasının kalbini" temsil ettiğini söyledi.

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