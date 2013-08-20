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Dünya

Obama Mısır'a yardımları kesmiyor ama tırpanlıyor

ABD yasalarına göre, Mısır'daki durum bir 'darbe' olarak tanımlanırsa yönetim Mısır'da demokratik bir hükümet kurulana kadar yardım yapamayacak

20 Ağustos 2013 13:58

ABD yönetiminin, Mısır'a yaptığı askeri yardımların tamamı yerine bir kısmını durduracağı iddia edildi. ABD'nin 1.5 milyar dolarlık yardımın 250 milyon dolarlık bölümünü askıya alacağı ileri sürüldü.
 
Uluslararası haber ajansı AP, adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD'nin Mısır'a her yıl yaptığı ekonomik yardımlardan 250 milyon dolarlık bölümünü askıya almayı düşündüğünü söyledi.

Amerikan CNN televizyonu ise Obama yönetiminin Mısır'a yapacağı yardımları "yeniden programladığı", askeri yardımların bir kısmını geçici olarak durduracağını iddia etti.

Kongre'nin Tahsisler ve Dış Operasyonlar Alt Komitesi Başkanı Senatör Patrick Leahy'nin sözcüsü, yardımın durdulacağı bilgisinin kendilerine verildiğini söyledi ancak yardımların kalıcı olarak durdulması kararının verilmediğini belirtti.

Obama yönetiminin yardımlarla ilgili attığı bu adımın, Mısır konusunda manevra kabiliyetini artıracağı şeklinde yorumlanıyor. ABD yasalarına göre, Mısır'daki durum bir "darbe" olarak tanımlanırsa yönetim Mısır'da demokratik bir hükümet kurulana kadar yardım yapamayacak. Ancak Obama yönetimi, yardım fonlarını "yeniden programlarsa", çıkarları devam ettiği sürece yardımları sürdürebilir.

CNN haberinde, Mısır ordusunun şiddeti durdurması halinde, yönetimin yardımları tekrar başlatabileceği de ifade edildi.

Obama yönetiminin kongreye konuyla ilgili yapacağı bildirimin gelecek hafta ulaştırılacağı ifade edilirken, kongre üyelerinin yardımların kesilmesi konusunda bölündükleri belirtiliyor.


Tatbikat iptal edilmişti


Washington yönetimi, 4 adet F-16 savaş uçağının teslimatını ve gelecek ay yapılması planlanan askeri tatbikatları iptal ettiğini açıklamıştı.

Yapılan bir araştırmaya göreyse Amerikan halkının yüzde 51'i Mısır'a baskı yapmak yerine askeri yardımı kesmenin daha iyi olacağını düşünüyor.

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