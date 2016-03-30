Obama: Mikrofon tutmakla habercilik olmaz

ABD Başkanı Barack Obama, Washington’da önceki gün katıldığı gazetecilik ödül töreninde kasım ayındaki başkanlık seçim sürecindeki haber takibinden, araştırmacı habercilik yapılmamasından şikâyetini dile getirerek, "Mikrofon tutmakla habercilik olmaz" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 2008’de yaşamını yitiren New York Times gazetesinin politika muhabirlerinden Robin Toner adına verilen gazetecilik ödül töreninde gazetecilere hitap eden Obama, isim vermeden basının seçim kampanyasında ırkçı ve Müslüman karşıtı açıklamalar yapan Cumhuriyetçi Parti’nin aday adaylarından Donald Trump’ı nefes almadan izlemesini, sürekli onu konuşturmasını eleştirdi. Obama, “İyi bir iş çıkarmak birine mikrofon tutmaktan çok daha fazlasını gerektirir. Soruşturmak, sorgulamak, daha derinine inmek ve daha fazlasını istemek. Eğer bu olursa seçmene daha iyi hizmet verilmiş olur” dedi.

“50 yıl sonra kimse Tweet'lere bakmaz”

Çocukları tacize eden rahipleri ve kilisenin bunu gizlemesini ortaya çıkaran ABD’li gazetecilerin hikâyesini anlatan Oscar ödüllü 'Spotlight' filmini örnek gösteren Obama, okuyucunun derin haberlere ihtiyacı olduğunu, gazeteciliğe saygı gösterdiğini belirtti, “Hızlı yorumlar, Twitter iddiaları, ünlü dedikoduları, soft hikâyelerle haberler yapılsın diye gazetecilerin üzerinde büyük bir baskı var... 10, 20, 50 yıl sonra çağımızı anlamak isteyen hiçkimse, en çok retweet edilen tweetleri ya da en çok beğenilen paylaşımları araştırmayacak. Yapılan zekice araştırmacı gazeteciliğe bakacaklar. Medya şuan daha iyisini yapmalı” dedi. Gazetecilerin finansal zorluklarla baş ettiğini de söyleyen Obama, “Kâr düşerken haber odalarının da kapandığını görüyoruz” dedi.

“Putin gibi haberleri edıtlemiyorum”

Atlantic Dergisi’nde yayınlanan, dış politikadan bahsedilen “Obama Doktrini” yazısı hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le konuştuğunu anlatan Obama şöyle devam etti: “Yazıda söylediğin bazı hususlara katılmıyorum dedi. Ben de ona makaledeki bazı kısımların düşüncelerimdeki tüm nüansları yansıtamayabileceğini söyleyerek, “Vladimir, senin aksine ben yazıları yayınlanmadan önce editlemiyorum” dedim. Öte yandan Obama yönetimi de basına yeterince açık olmamakla eleştiriliyor.