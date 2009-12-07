Obama: Mali kriz kontrol altında, sıra işsizlikte

Yıldız Yazıcıoğlu - T24 / Washington



ABD Başkanı Barack Obama, Başbakan Erdoğan ile Beyaz Saray'da yarım saat olarak planlanan, ancak yaklaşık iki saat süren görüşmeden sonra küresel kriz konusunda da önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan ile yaptığı ortak açıklamadan sonra krize ilişkin bir soruyu yanıtlayan Obama, "mali krizin kontrol altına alındığına, şimdi sıranın işsizlikle mücade etmeye geldiğini" açıkladı.



Obama, Erdoğan ile ortak açıklama sonrasında Amerikalı bir gazetecinin yönelttiği soru üzerine "mali krizin kontrol altına alınmasında uygulamaya koydukları kurtarma paketinin rol oynadığının" altını çizdi. Obama şunları söyledi:



"Cuma günü uzun zamandır elde etmediğimiz kadar olumlu rakamları elde ettik. Bu da bize en azından istihdam kaybına karşı durumumuzu gösteriyor. Görevi devraldığımda ilk işim mali kirizin yıkıcı etkilerini mümkün olduğunca gidermekti. Ancak yarınki (cuma günü) konuşmam artık mali krizi kontrol altına aldığımıza göre, en nihayetinde daha olumlu bir alana ilerlemeye başladığımıza göre, şimdiki işimiz istihdam alanında da iyileşme sağlamak. Bir taraftan Wall Street'te olanları dikkate alacak olursak, işten atılanlar söz konusu ediliyor, o kadar çok çalışan olmadan da eşit düzeyde hizmet ve mal üretiminin mümkün olabileceğini düşünüyor olabilirler. Ancak bizim attığımız adımlar bugüne gelmemize neden oldu. Kurtarma programımız bunu sağladı. Kurtarma programı ucuz değil, ama beklediğimizden daha ucuza mal oldu. Selektif yaklaşımlar kurtarma programıyla eşdeğer mi, elele gidiyor mu, bu soruya bakmalıyız. Özellikle küçük ve orta ölçekli işyerleri hâlâ kredi sorunu yaşıyorlar. Şu anda istihdamı geliştirecek kadar bir kredi açılımı elde edemiyorlar ne yazık ki.