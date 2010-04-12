Obama liderler ile görüşüyor

ABD Başkanı Barack Obama, ''El Kaide gibi örgütlerin nükleer silah ve başka kitle imha silahları elde etmeye çalıştığını, elde etmeleri durumda da tereddüt etmeden kullanabileceklerini'' söyledi.

Washington'da 50'ye yakın ülkenin temsilcilerini bir araya getirecek Nükleer Güvenlik Zirvesi için gelen bazı liderlerle ikili görüşmelerde bulunan Obama, yaptığı açıklamada, ''Nükleer Güvenlik Zirvesinin, dünyadaki nükleer depoların ve materyalin güvenliğinin sağlanması yollarının bulunmasını amaçladığını'' söyledi.

Obama, ''Sadece ABD'nin güvenliği için bile kısa, orta ve uzun vadede en büyük tehdit, bir terör örgütünün nükleer silaha sahip olma olasılığıdır. Bu olasılık gelecek yıllarda bu ülkedeki ve dünya genelindeki güvenlik şartlarını değiştirebilir'' dedi.

Görüştüğü liderlerin nükleer güvenlik konusuna duyarlı yaklaşımlarından memnuniyet duyduğunu belirten Obama, nükleer güvenliğin sağlanması sürecinde büyük bir ilerleme elde edileceğine inandıklarını kaydetti.

Obama'nın Beyaz Saray yakınında olan ve devlet konukevi olarak kullanılan Blair House'da görüştüğü liderler arasında Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma ve Hindistan Başbakanı Manmohan Singh, Pakistan Başbakanı Yusuf Rıza Gilani de bulunuyor. (aa)