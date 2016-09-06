Obama küfreden Başkan'la görüşmeyecek



ASEAN (Güneydoğu Asya Uluslar Birliği) Zirvesi kapsamında Laos'da planlanan Obama-Duterte görüşmesinin iptal edildiği açıklandı. Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte ile yapılacak ikili görüşmenin iptal edildiği ve Obama'nın Güney Kore Cumhurbaşkanı Park Guen Hye ile görüşeceği belirtilirken, görüşmenin neden iptal edildiğine dair gerekçe gösterilmedi.

Obama'nın Duterte ile görüşmesinde Filipinler'de uyuşturucuyla mücadele etmek üzere başlatılan operasyonlardaki hak ihlallerini de ele alması bekleniyordu.

Duterte pazartesi günü Obama'ya yönelik “Bana saygı göstermelisin. Bana soru ve tahminlerini öylece yöneltemezsin. O. çocuğu, bunu yaparsan görüşmede de sana küfredeceğim" ifadelerini kullanmış ve tüm liderleri ülkesinde başlattığı uyuşturucuyla mücadele operasyonlarını eleştirmeme uyarısı yapmıştı.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte daha önce de aynı küfrü farklı kişilere yönelik kullanmıştı. ABD Başkanı Barack Obama'dan önce ABD'nin Manila Büyükelçisine, Birleşmiş Milletler'e, Papa Françesko'ya aynı küfrü etmişti. Ülkesindeki suçlulara yönelik de Duterte, “Hepsini ödürmeli” ifadesini kullanmıştı.

İdam cezasını geri getirmek istiyor

71 yaşındaki Rodrigo Duterte, mayıs ayında göreve geldi. Göreve başladığında ülkede uyuşturucuyla mücadele operasyonlarına başladı. Operasyonlar sırasında 2 bin 400'ün üzerinde insan hayatını kaybetti. İnsan hakları aktivistleri ve Birleşmiş Milletler operasyonlarda insan haklarının ihlal edildiğine dikkat çekerek operasyonları kınamıştı.

Duterte, 9 Mayıs'taki devlet başkanlığı seçimlerinde, suçlulara karşı savaş başlatacağını ve idam cezasını geri getireceğini vadetmişti.