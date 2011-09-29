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Dünya

Obama: Küba'ya ambargoyu kaldırmaya hazırız WASHINGTON (A.A)

29 Eylül 2011 00:48

-Obama: Küba'ya ambargoyu kaldırmaya hazırız WASHINGTON (A.A) - 28.09.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, ülkesinin Küba'ya yönelik katı politikasını değiştirmeye hazır olduğunu, ancak ambargoyu kaldırma kararı almasını sağlayacak adımların Küba tarafından henüz atılmadığını söyledi. ''Soğuk Savaş zihniyetine takılıp kalmak istemediğini'' belirten Obama, ABD'nin Küba ile ilişkilerde bir dizi kural değişikliğine gitme arzusunda olduğunu, ancak bunu yapabilmek için siyasi tutukluların serbest bırakılması ve temel insan haklarının garanti altına alınması gibi konularda Küba'dan olumlu sinyaller beklediğini belirtti. Küba'ya, Arap dünyasındaki değişim rüzgarına katılma çağrısında bulunan ABD Başkanı, ''Aynı değişimin bu ülkede de yaşanma zamanı geldi,'' diye konuştu.

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