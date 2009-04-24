Obama: Kredi kartı piyasasında reform yapacağız

ABD Başkanı Barack Obama, tüketicinin en iyi şekilde korunmasını sağlamak için kredi kartı şirketleri tarafından uygulanan koşullarda iyileştirme çağrısı yaptı.



Obama, kredi kartı şirketlerinin patronları ve üst düzey yöneticilerini kabulünde yaptığı açıklamada, "Kredi kartı piyasasını muhafaza etmek istiyoruz ama kötüye kullanmaları ve insanların çok iyi bildiği sorunları da ortadan kaldırmak istiyoruz" diye konuştu.



"Yönetimimiz bu alanda reform için harekete geçecek" diyen Başkan Obama, Kongre'nin kredi kartı piyasasındaki düzenlemeleri değiştirmek için bir kanun tasarısını incelemekte olduğunun altını çizdi.



