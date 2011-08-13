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Dünya

Obama, Kral Abdullah ile görüştü WASHINGTON (A.A)

13 Ağustos 2011 23:01

-Obama, Kral Abdullah ile görüştü WASHINGTON (A.A) - 13.08.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, Suudi Arabistan Kralı Abdullah ile telefonda görüştü.  Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Obama, Kral Abdullah ile Suriye'deki durumu ve bölgesel konuları konuştu.  İki liderin ''Suriye hükümetinin kendi halkına karşı şiddet kullanımına dair derin ortak kaygılarını paylaştıkları'' vurgulanan açıklamada, Obama ve Kral Abdullah'ın ''Suriye rejiminin Suriye halkına karşı yürüttüğü acımasız şiddet harekatının bir an önce son bulması gerektiği konusunda birbirlerine katıldıkları'' kaydedildi. Açıklamada, iki liderin önümüzdeki günlerde Suriye'deki durum hakkında yakın istişareye devam etme kararı aldıkları bildirildi.  Açıklamada, ayrıca Obama'nın, ABD'nin bölgenin barışı ve güvenliğine yönelik uzun süreli taahhüdünü tekrar teyit ettiği ifade edildi.

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