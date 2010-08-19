-OBAMA: KONUT PİYASASI AYAK BAĞI COLUMBUS (A.A) - 19.08.2010 - ABD Başkanı Barack Obama, konut piyasasındaki arz fazlasının ekonomideki toparlanmayı engellediğini söyledi. Kasım ayında yapılacak Kongre seçimlerinde Demokrat Parti'nin adaylarına destek vermek için gezilerini sürdüren Obama, Ohio eyaletinin Columbus kentinde bir grup seçmene hitaben yaptığı konuşmada, '' Konut piyasası halen bir bütün olarak ekonomide büyük bir ayak bağı'' dedi. ''Konut piyasasında gerçekten çok yüksek olan bu stoku eritmek zaman alacak. Yılda 2 milyon konut inşa ediyoruz, sadece 1,4 milyonunu elden çıkarıyoruz'' diyen Obama, ABD yönetiminin, ekonomideki büyüme daha fazla yavaşlamaksızın bütçe açığını azaltmasının bir yolunu bulması gerektiğini ifade etti. Obama, ''İnsanlar, tüketiciler, ekonominin güçlendiğinden bir parça emin oluncaya kadar harcamaya başlamayacaklar. Ekonomi güçleniyor. İlerleme kaydettik, ancak ilerleme yeteri kadar hızlı olmadı'' diye konuştu. Bu arada, Amerikan kamuoyunun, ekonomi idaresi konusunda Obama'ya olan güveninin de giderek azaldığı belirtildi. Associated Press-GfK'nın yaptığı kamuoyu araştırması, 2 Kasım'da yapılacak Kongre seçimlerinden önce Obama'nın ekonomideki performansıyla ilgili Nisan ayında yüzde 44 olan desteğin yüzde 41'e düştüğünü, Obama'nın ekonomi idaresini onaylamayanların oranının ise yüzde 56'yı bulduğunu ortaya koydu. Haziran'da yüzde 72 olan ekonominin zayıf ya da çok zayıf olduğuna inananların oranı yüzde 81'e çıkarken, Haziran'da yüzde 19 olan ekonominin düzeldiğine inananların oranı ise yüzde 12'ye geriledi. Kasım ayındaki Kongre seçimlerinde ABD seçmeni için en önemli konunun ekonomi olması bekleniyor.