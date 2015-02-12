Obama, Kongre’den ‘IŞİD’le savaş’ izni istedi

Ali Kupeli

ABD Başkanı Barack Obama, Kongre’ye gönderdiği bir önergeyle IŞİD’le mücadelede askeri güç kullanma izni istedi.

Askeri müdahaleyi üç yılla sınırlayan tasarıya göre, ABD ordusu ‘uzun süreli kara harekatı’ gerçekleştirmeyecek.

Önergeyle birlikte Kongre’ye bir de mektup gönderen ABD başkanı, Afganistan ve Irak savaşlarının aksine IŞİD’le mücadelede uzun süreli ve büyük ölçekli kara harekatı yapılmayacağını vurguladı.



Obama, mektubunda, “Söz konusu büyük ölçekli operasyonları, Amerikan askeri güçleri yerine lokal kuvvetler gerçekleştirmelidir. Teklif ettiğim önergenin amacı, ABD’nin ya da koalisyon güçlerinin personelini kurtarmak veya IŞİD liderlerine yönelik operasyonlarda esneklik sağlamaktır.” dedi. Beyaz Saray Danışmanı Neil Eggleston, salı günü demokrat senatörlere tasarıyla ilgili bir brifing verdi.

Senatör Dick Durbin, ‘uzun süreli kara saldırıları’ gibi muğlak bir ifadenin bazı Demokratları endişelendirdiğini söyledi. Durbin, “‘Uzun süreli’den kasıt ne kadar uzun bir süre? ‘Saldırı’ kelimesi Savunma Bakanlığı için ne mana ifade ediyor? Bizim bu önergenin yeni büyük bir savaşa kapı aralayıp aralamayacağına dair sorularımız var.” şeklinde konuştu.

Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Senatör Bob Corker ise önergeyle ilgili oturumların yakında başlayacağını belirterek Obama yönetiminin IŞİD ve Suriye ile ilgili stratejilerine açıklık getirme şansının olacağını söyledi.

ABD Kongresi, 2002 yılında eski başkan George W. Bush’un isteğiyle gerçekleştirilen Irak operasyonlarından bu yana bu tür önergeleri onaylamıyor.