Obama kırmızı çizgilerini açıkladı, Suriye'ye kimyasal silah uyarısı yaptı

ABD Başkanı Barack Obama, Suriye yönetimini kimyasal silah kullanmaması konusunda uyardı. Obama, kimyasal silah kullanımının, müdahale konusunda fikrini değiştirecek bir "kırmızı çizgi" olduğunu söyledi.

Barack Obama, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında kimyasal ya da biyolojik silah kullanımının bölgede krizin büyümesine neden olacağını belirtti.

Beşar Esad ve "sahadaki diğer oyuncuları" uyaran Obama, "Kimyasal silahların yer değiştirmesi ya da kullanılması bizim için kırmızı çizgidir ve hesaplarımı değiştirir"dedi.

Suriye dünyada en fazla kimyasal silahı olan dördüncü ülke. Geçen ay Suriye dışişleri bakanlığı ülke içinde kimyasal silah kullanılmayacağını söylemişti.

Bununla birlikte BBC Washington muhabiri Kim Ghattas, ABD'nin elinde kimyasal silahların yer değiştirdiğine dair doğrulanmamış bilgiler olduğunu aktarıyor.

Bu arada Birleşmiş Milletler gözlemcileri başkent Şam'ı terk etmeye başladı. Ateşkesi denetlemekle görevli olan gözlemcilerin görev süresi çatışmaların şiddetlenmesi üzerine uzatılmamıştı.

Şam'da ordu muhalefetin eline geçen Muademiye semtini geri almak için operasyon başlatırken bombardıman sonucu yedi kişinin öldüğü belirtildi. Londra merkezli İnsan Hakları Gözlemevi adlı muhalif gruba göre Dera'daki çatışmalarda da 15 kişi hayatını kaybetti. Halep'te ise bombardımanda bazı evlerin çöktüğü ve 14 kişinin öldüğü bildirildi.

Birleşmiş Milletler'e göre Suriye'de Mart 2011'de başlayan ayaklanmada en az 18 bin kişi öldü, 170 bin kişi ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Ülkede 2,5 milyon kişinin yardıma muhtaç durumda olduğu belirtiliyor. (BBC Türkçe)