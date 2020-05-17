Obama katıldığı uzaktan mezuniyette Trump yönetimini eleştirdi: Süreci yönetiyor gibi bile davranmıyorlar

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ABD'nin eski başkanı Barack Obama, katıldığı uzaktan yapılan mezuniyet töreninde Donald Trump yönetiminin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınını ele alış şeklini eleştirdi.

Barack Obama "Tarihsel olarak siyah üniversiteler"in (HBCU's) uzaktan gerçekleştirilen mezuniyet töreninde konuşma yaptı. Gündemdeki sorunlara değinen Obama "Dürüst olalım, bunun gibi hastalıklar altta yatan eşitsizlikler ve siyah topluluğun tarihsel olarak bu ülkede taşıdığı ekstra yükleri ortaya çıkarır. Bunu Covid-19'un topluluklarımız üzerinde eşit olmayan etkisinden görüyoruz" dedi.

Hükûmetin krize karşı attığı adımları eleştiren Obama, "Her şeyden önce bu pandemi sonunda tam olarak yönetimde olanların ne yaptığını bildiğine dair inancı yıktı. Bir çoğu süreci yönetiyor gibi davranmıyor bile" ifadelerini kullandı.

ABD'de siyahlara yönelik adaletsizliğin yeni olmadığını söyleyen Obama, geçen günlerde Georgia eyaletinde oğluyla yürüyüş yaparken silahsız olduğu halde bir polis tarafından öldürülen Ahmaud Arbery' andı. Obama, "Siyah bir adam yürüyüşe çıkıyor ve bazıları onu durdurup soru sormak istiyor sonra yanıt alayınca vuruyorlar" dedi. dedi.