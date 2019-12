Obama kasırga için uyardı!

T24 - Karayipler'i etkisi altına alan Ayrin kasırgası ABD'yi de tehdit ediyor. Dominik Cumhuriyeti'nde şimdiden 3 can alan kasırga, Amerika'nın doğu kıyılarına doğru yaklaşıyor. ABD Başkanı Barack Obama, Amerikalıları Irene kasırgasını ciddiye almaları konusunda uyardı.



Obama, tatil için bulunduğu Martha's Vineyard'da ABD'nin doğu kıyılarında etkili olması beklenen ve özellikle New York'u vurmasından endişe duyulan Irene kasırgasıyla ilgili açıklama yaptı.



Amerikalıları uyarıları dikkate alarak, kasırgaya şimdiden hazırlanmaları gerektiğini belirten Obama, kasırganın alanı içine giren yerlerdeki Amerikalıların, tahliye edilmelerinin istenmesi durumunda emirlere uyması çağrısında bulundu.



Obama, ABD'lilerden "çok tehlikeli ve pahalıya mal olacak" bu kasırgayı ciddiye almalarını ve "en kötüye" hazır olmalarını istedi.



Bütün bulguların bu kasırganın "tarihi bir kasırga" olacağına işaret ettiğini de ifade eden Obama kasırga nedeniyle tatilinden erken dönüyor.



Obama'nın, Martha's Vineyard'daki tatilinden yarın dönmesi bekleniyordu.



Ancak Beyaz Saray Sözcü vekili Josh Earnest, Obama'nın bu akşam başkent Washington'da olacağını duyurdu.



Başkan Obama'nın bu akşam Beyaz Saray'da olmayı ihtiyat açısından daha uygun gördüğünü kaydeden Earnest, kararın Obama'nın güvenliği açısından daha önce alınmadığını belirtti.



Ancak, Obama'nın eşi Michelle Obama ve kızları, daha önce planlandığı gibi tatilden yarın dönecek.





Önlemler



New York Valisi Andrew Cuomo, ülkeye yaklaşan İrene kasırgasına önlem çerçevesinde, New York kentinde yarın öğle saatlerinden itibaren toplu taşıma araçlarının çalışmayacağını bildirdi.



Valilikten yapılan açıklamada, öğle saatleri civarında metro ve otobüslerin son seferlerini yapacağı belirtildi.



Valilik, kasırganın saatteki rüzgar hızının 96 kilometreye çıkması halinde kentteki önemli köprüler ve alçaktaki Hudson Vadisi'nin kapatılacağını da kaydetti.



New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg de, Irene kasırgası vurmadan önce, kentin alçak bölgelerde yaşayanların zorunlu tahliye edilmesi talimatını verdi.



Bloomberg, düzenlediği basın toplantısında, 250 binden fazla kişiyi kapsayacağı tahmin edilen tahliyelerin barınaklar açılır açılmaz başlayacağını belirtti.



Daha önce zorunlu tahliye yapmadıklarını söyleyen Bloomberg, "Fırtınanın çok ciddileşmesi ihtimali olmasaydı bunu şimdi de yapmazdık" dedi.