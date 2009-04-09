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Dünya

’Obama karanlığın ortasında bir ışık’

Libya lideri Kaddafi, 'Emperyalist karanlığının ortasında bir ışık olan Obama'nın suikasta kurban gitmesinden korkuyorum' dedi

09 Nisan 2009 03:00

Libya lideri Muammer Kaddafi, ABD Başkanı Barack Obama’yı "emperyalist karanlığının ortasında bir ışık" olarak nitelendirdi, ancak Amerikan Başkanının suikasta kurban gidebileceği korkusunu dile getirdi.

El Arabiya’nın haberine göre, Obama’yı kimlerin öldürmek isteyebileceğini açıklamayan Kaddafi, ancak ABD’nin eski Başkanları John F. Kennedy ve Abraham Lincoln’ün yanı sıra siyahi lider Martin Luther King’in suikasta kurban gitmesini anımsattı.

’Eskilere benzemiyor’

Kaddafi, Sirte kentinde yaptığı konuşmada, "Bu genç adamı yok edebileceklerinden ya da emperyalist politikalarını gütmeye zorlayabileceklerinden korkarım" dedi, ama kimlerden söz ettiğini belirtmedi. Obama’nın Türkiye ziyareti sırasında Müslümanlara zeytin dalı uzatması ve bağımsız Filistin devletine destek sözleri üzerine Kaddafi, Obama’nın "şu ana kadarki siyasi söylevlerinin mantıklı ve eski Amerikan başkanlarının açıklamalarındaki kibirden uzak olduğunu" da ifade etti.

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