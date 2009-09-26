Obama: Karabağ'ın önemini biliyorum

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Barack Obama ile görüştü.



ABD'nin Pittsburgh kentinde David L. Lawrence Convention Center'da yapılan G-20 zirvesine katılan Başbakan Erdoğan, zirvenin sonunda ABD Başkanı Obama ile bir araya geldi.



ABD Başkanı Obama, zirveye katılan liderleri uğurlarken Başbakan Erdoğan'a seslendi, Obama ile Erdoğan'ın görüşmesi yaklaşık 15 dakika sürdü.

İkilinin buluşmasında ağırlıklı olarak Ortadoğu sorunu konuşuldu. Görüşmede İsrail-Filistin, Irak-Suriye gibi konular masaya yatırıldı.



İki lider Ermenistan meselesini de değerlendirdi. Normalleşme süreciyle ilgili olarak Başbakan Erdoğan'ın, Rusya ve Fransa ile birlikte ABD'nin de dahil olduğu MİNSK Grubu'nda, ABD'nin daha etkin rol almasının süreci kolaylaştıracağı görüşünü dile getirdiği belirtildi.



ABD Başkanı Obama da, Ermenistan sorununun çözümünde Yukarı Karabağ'ın kritik önemi olduğunu bildiğini kaydetti.



Ayrıca Başbakan Erdoğan, G-20 zirvesindeki organizasyondan dolayı Obama'ya teşekkür etti.



İkili görüşmeler yapıldı



Öte yandan Erdoğan, G-20 Zirvesi'nde bazı ülke liderleri ve IMF ve Dünya Bankası başkanları ile de görüştü.



Başbakan Erdoğan, Hollanda Başbakanı Jan Peter Balkenende, İsveç Başbakanı Fredrick Reinfeldt, Hindistan Başbakanı Manmohan Singh, Güney Afrika Devlet Başkanı Jakop Zuma, Güney Kore Cumhurbaşkanı Laa Myung-bak, Avustralya Başbakanı Kevin Rodd, Dünya Bankası Başkanı Robert B. Zoellick, IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn ile görüşmelerde bulundu.



Edinilen bilgiye göre, basına kapalı görüşmelerde bölgesel, küresel ve ikili ilişkiler ele alındı.



Başbakan Erdoğan ve IMF Başkanı Kahn, karşılıklı olarak yakında görüşmelerin yapılacağını teyit etti.



Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Dmitri Medvedev ile görüşmesinde iki ülke ilişkileri, bölgesel konular ve enerji işbirliği konuları ele alındı.



Görüşmede, yakın zamanda Ankara'da imzalanan anlaşmaların pratiğe yansıtılması gerekliliğinin önemine vurgu yapılırken, bu anlamda stratejik işbirliğinin daha ileri bir noktaya taşınmasının önemi vurgulandı.



Başbakan Erdoğan, G-20 zirvesinin ardından New York'a geçti.

