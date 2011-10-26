-Obama: Kaddafi'nin ölüm görüntüleri keyif vermemeli LOS ANGELES (A.A) - 26.10.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, Muammer Kaddafi'nin öldürülmesiyle ilgili kanlı görüntülerin hiç kimseye keyif vermemesi gerektiğini belirterek, ne kadar ''korkunç şeyler'' yapmış olursa olsun her insanın ölüm anında belli bir nezaketi hak ettiğini söyledi. Amerikalı ünlü TV sunucusu Jay Leno'nun programına katılan Obama, Kaddafi'nin öldürülmeden önce dövüldüğünü ve taciz edildiğini gösteren görüntülerle ilgili görüşünün sorulması üzerine, ''Bence bu bize keyif vermemesi gereken bir durum. Her ne kadar korkunç şeyler de yapmış olsa, ölülerin de belli nezaket kuralları çerçevesinde muamele görmesi gerektiğini düşünüyorum'' dedi. Kaddafi'nin, ülkesine demokrasi getirme şansını elinden kaçırdığını kaydeden Obama, ''Hiç kimse için böyle bir son istenmez. Sanırım bu olay dünyanın dört bir yanındaki diktatörlere de güçlü bir mesaj teşkil ediyor: İnsanlar özgür olmak istiyor'' diye konuştu. Libya'nın devrik lideri Kaddafi, geçen hafta doğum yeri olan Sirte'den kaçarken yakalanmış, ancak daha sonra öldürülmüştü.