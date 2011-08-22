-Obama: Kaddafi rejimi çöküyor MASSACHUSETTS (A.A) - 22.08.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, Libya'da Kaddafi yönetiminin çökme belirtileri gösterdiğini söyledi. Daha fazla kayıpları önlemek için Libya liderine yönetimi bırakma yönünde çağrı yapan Obama, Libya'daki son olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, "Kaddafi ve onun rejimi, iktidarının sona erdiğini kabul etmeli ve kan dökmeyi durdurmalıdır. Kaddafi Libya'yı daha fazla yönetemeyeceğinin farkına varmalı ve yönetimi bırakmalıdır" dedi. Obama açıklamasında, "Libya'da demokrasiye barışçıl geçişi desteklemek ve Libya halkını korumak için uluslararası toplumdaki müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte çalışmaya devam edeceğini" kaydetti.