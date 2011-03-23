-OBAMA: KADDAFİ İKTİDARA TUTUNMAYA ÇALIŞACAK WASHINGTON (A.A) - 23.03.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin, uluslararası koalisyonun kendisine karşı başlattığı askeri operasyona rağmen iktidara tutunmaya çalışacağı yönünde uyarıda bulundu. Amerikan haber kanalı CNN'e yaptığı açıklamada, "Kaddafi, iktidara tutunmaya çalışacaktır, bekleyecektir, saklanmaya çalışacaktır ama hiç kimse unutmamalı ki, Kaddafi'yi iktidardan uzaklaştırmak için ABD'nin, askeri seçenek dışında, başka seçenekleri de vardır" diye konuştu. Obama, ABD'nin Libya'ya karşı ekonomik yaptırımları genişlettiğini, Libya liderinin mal varlığını dondurduğunu ve gerekirse Washıngton'un daha geniş bir baskı yelpazesine başvurabileceğini söyledi.