T24 LogoT24 Logo
Dünya

OBAMA JAPON BAŞBAKANINI ARADI WASHINGTON (A.A)

11 Mart 2011 20:10

-OBAMA JAPON BAŞBAKANINI ARADI WASHINGTON (A.A) - 11.03.2011 - ABD Başkanı Barack Obama şiddetli depremin ve tsunaminin ardından Japonya Başbakanı Naoto Kan'ı aradı. Obama'nın sözcüsü Tommy Vietor, Obama'nın Kan'ı deprem ve tsunamiyi konuşmak için aradığını söyledi ancak başka ayrıntı vermedi. Sözcü, Obama'nın yardımcılarıyla yaptığı toplantıda, Japonya ve Pasifik'teki gelişmelerle ilgili bilgi aldığını da kaydetti ve bu yüzden daha önce açıklanan basın toplantısının saatinin değiştirildiğini söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24