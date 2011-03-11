-OBAMA JAPON BAŞBAKANINI ARADI WASHINGTON (A.A) - 11.03.2011 - ABD Başkanı Barack Obama şiddetli depremin ve tsunaminin ardından Japonya Başbakanı Naoto Kan'ı aradı. Obama'nın sözcüsü Tommy Vietor, Obama'nın Kan'ı deprem ve tsunamiyi konuşmak için aradığını söyledi ancak başka ayrıntı vermedi. Sözcü, Obama'nın yardımcılarıyla yaptığı toplantıda, Japonya ve Pasifik'teki gelişmelerle ilgili bilgi aldığını da kaydetti ve bu yüzden daha önce açıklanan basın toplantısının saatinin değiştirildiğini söyledi.