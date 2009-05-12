Obama istedi, İran serbest bıraktı

İran’da ABD için casusluk yaptığı gerekçesiyle 8 yıl hapis cezasına çarptırılan İran asıllı Amerikalı gazeteci Roksana Sabiri (32), cezası 2 yıla indirilip tecil edilerek dün serbest bırakıldı. İran adli makamları, cezası temyiz mahkemesince tecilli 2 yıl hapse çevrilmesinden sonra gazetecinin Tahran’daki Evin cezaevinden dün tahliye edildiğini belirttiler.Sabiri’nin avukatı Abdülsamed Hüremşahi, Sabiri’nin 5 yıl içinde İran’da herhangi bir gazetecilik faaliyetinde bulunmasının yasaklandığını da ifade etti. Sabiri’nin babası Rıza Sabiri ile Japon asıllı annesi Akiko, kızlarının İran’dan ayrılmasına izin verileceğini söylediler.Ocak ayında alkollü içki satın alma suçundan gözaltına alınan Sabiri daha sonra ABD için casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanmış ve Tahran Devrim Mahkemesi Saberi’yi düşman ülke hesabına çalışmaktan 8 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Tahran’daki temyiz mahkemesiyse önceki günkü oturumunda Devrim Mahkemesi’nin ABD için düşman ülke tanımlaması yapmasının yersiz olduğuna hükmederek kararı bozdu. Mahkeme Sabiri’yi gizli döküman toplama suçundan, tecilli 2 yıl hapse mahkûm etti.Sabiri vakası ile bizzat ilgilendiğini belirten ABD Başkanı Barack Obama, kadın gazetecinin adil bir şekilde yargılanmasını talep etmiş ve adil bir yargılamanın ardından Sabiri’nin serbest bırakılacağını umut ettiğini söylemişti. Hem ABD hem de İran vatandaşı olan Sabiri, 6 yıldan beri İran’da bulunuyordu. Sabiri, Amerikan “Public Radio”, Fox News ve BBC için çalışıyordu.