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Ekonomi

Obama: İşsizlik bir yıl daha sorun olacak

ABD Başkanı Barack Obama, işsizliğin en az bir yıl daha “büyük sorun” olmasını beklediğini söyledi.

22 Eylül 2009 03:00

ABD Başkanı Barack Obama, işsizliğin en az bir yıl daha “büyük sorun” olmasını beklediğini söyledi.

CBS televizyonunda David Letterman'ın “The Late Show” adlı programına konuk olan Obama, Kongre'nin bu yıl başında onayladığı 787 milyar dolarlık ekonomiyi teşvik programını, ekonomideki kanamayı durduran “turnike”ye benzetti.

“Bu harcama programı olmasaydı 1,5 milyon ya da daha fazla kişi işini kaybetmiş olacaktı” diyen Obama, ekonominin tamamıyla düzelmesinin zaman alacağını ifade etti.

Obama, ABD ekonomisinin her zamankinden daha güçlü olacağını da sözlerine ekledi. ABD'de, Ağustos ayında yüzde 9,7'ye ulaşan işsizlik oranının bu yıl yüzde 10'u bulması bekleniyor.

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