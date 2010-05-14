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Dünya

Obama İsrail füze sistemi için bütçe talep etti

Barack Obama, Kongre'den İsrail'in kısa menzilli füzelere karşı savunma sistemi kurmasına yardımcı olmak üzere 200 milyon dolarlık ek bütçe istedi.

14 Mayıs 2010 03:00

T24- Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, Kongre'den İsrail'in kısa menzilli füzelere karşı savunma sistemi kurmasına yardımcı olmak üzere 200 milyon dolarlık ek bütçe istedi.


Savunma sistemi, Gazze Şeridi veya Lübnan'dan atılabilecek füzeleri tespit edip karşı güdümlü füzelerle vurulmasını hedefliyor.


Demir Kubbe adı verilen savunma sisteminin, bu yıl içinde İsrail'in bazı bölgelerinde kurulması planlanıyor.


Washington'daki bir BBC muhabiri, ABD'nin bu yardımı, İsrail'le içinde bulunduğu gerginliği azaltmak için yapmak istiyor olabileceğini söyledi.


Demir Kubbe sistemine ilişkin açıklama, İsrail ile Filistinli yetkililer arasındaki dolaylı görüşmelerin yeniden başladığı bir zamana rastlıyor.


Bölge uzmanlarına göre Washington, İsrailli yetkililerden buna karşılık bir jest bekliyor olabileceği görüşünü aktarıyor.

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