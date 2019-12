Obama: İslam dünyasıyla yeni bir yol arıyoruz

Yemin töreninden ilginç notlar

ABD'nin ilk siyah başkanı olarak ülke tarihine geçen Barack Hussein Obama, terörizme karşı savaşta kararlılığın gevşemeyeceğini ve amacını terörle elde etmeye çalışanların yenileceğini söyledi.Obama, ABD Başkanı sıfatıyla ilk konuşmasında, Müslüman dünyaya da seslendi ve "İlerlemek için ortak çıkarlar ve karşılıklı saygıya dayalı yeni bir yol arıyoruz" dedi. Obama, batıdaki toplumları suçlayan liderlere de seslenerek, "Unutmayın ki halklarınız sizi, yıktıklarınızla değil, inşa ettiklerinizle hatırlayacak" dedi.ABD Başkanı Obama, "Hayat tarzımız için özür dilemeyeceğiz veya savunmamızı gevşetmeyeceğiz. Amacını terörle elde edenlere karşı kararlılığımızı güçlendireceğiz ve onları yeneceğiz" diye konuştu.ABD'nin, dünyada herkes için eşitlik, barış isteyenlerin dostu olduğunu ve liderlik etmeye hazır bulunduğunu belirten Obama, "Sadece güç bizi koruyamaz. Canımızın her istediğini yapamayız" ifadesini kullandı.Obama'nın konuşmasında, ülkenin ilk siyah başkanı olmasının etkisi de görüldü. Washington'ı dolduran, çoğunluğu siyah geniş kalabalıklara seslenen Obama, "babasına 60 yıl önce lokantada hizmet verilmeyen bir adamın", Beyaz Saray'a çıkarak yemin etmesinin önemine işaret etti.Konuşmasına, Amerikalılara, "Bugün burada, önümüzdeki sınavın farkında olarak alçak gönüllülükle duruyorum" sözleriyle seslenerek başlayan Obama, bu görev için minnettar olduğunu ve atalarının yapmış olduğu fedakarlıkların farkında bulunduğunu ifade etti.Obama, ABD'nin eski Başkanı olan George W. Bush'a da geçiş döneminde göstermiş olduğu işbirliği dolayısıyla teşekkür etti. Konuşmasında gerçekçi üslup kullanmaya özen gösteren Obama, "Ülkemiz bir krizin ortasında. Ülkemiz savaşta. Ekonomimiz ciddi biçimde zayıfladı" dedi.Bazılarının kafasında, ABD'nin artık düşüşe geçtiği, bunun kaçınılmaz olduğu yönünde bir korku olabileceğine işaret eden Obama, önünde ne kadar büyük güçlükler olursa olsun, bunların üstesinden gelineceği mesajı verdi. Obama, "Bugün burada toplandık. Çünkü, korku yerine umudu seçtik" ifadesinikullandı.ABD'nin "yeniden inşasına" başlanması gerektiğini de belirten Obama, seçim kampanyasının da mesajı olan, "We can do", (Yapabiliriz) mesajını da vurguladı. Bazılarının, çok idealist planlara sahip olduğunu ve sistemin, bu planları aynı anda kaldırmayacağı yönünde eleştiride bulunduğunu hatırlatan Obama, "Ancak onların altından artık zemin kaydı" dedi.Obama özetle şöyle konuştu: Büyük bir alçakgönüllülükle karşınızda duruyorum. Sayın Başkan Bush’a hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Bu geçiş döneminde bize sağladığı cömertlik için de teşekkür ediyorum. Barış zamanlarında bu yeminler edildi. Fırtınalı dönemlerden geçerken de bu yeminler edildi. Ulusumuz savaşta; ekonomi gerçekten çok zayıf durumda. Bazılarının doymazlığı sonucunda çok ciddi kararlar alma durumundayız.Sağlık çökme noktasında, insanlar evlerini kaybediyor, işsizler ordusu var. Zor bir dönemden geçiyoruz. İnancımız güçlenerek devam etmeli. Önümüzdeki nesil bu sıkıntılardan geçecek. Temin ederim ki bu sorunlar bir tane değil, daha fazla... Ama Amerikalılar bu mücadeleyi başarıyla sonlandıracak.Korkunun ötesine geçtik ve umudu tercih ettik. Tutulmayan sözleri bir tarafa bırakmaya karar verdiğimiz için geldik buraya. Artık çocukça görüşleri bir tarafa bırakmanın zararı geldi. Bizim yolculuğumuz kolay olmadı. Zayıflar bu yolculukta elendi. Risk alanlar, beklentilerini gerçekleştirenler gücün sahibi oldu.Bugünden itibaren ayağa kalkmalı, tozlarımızı silkelemeli ve Amerikayı yeniden yaratma çalışmalarına başlamalıyız.Amerika, barışı, onuru arayan her ulus ve devletin dostudur. Biz herkesin dostuyuz. Bir kere daha dünyaya liderlik etme görevini üstlendik"