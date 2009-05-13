Obama işkenceyi sansürledi!

ABD Başkanı Barack Obama'nın, Irak ve Afganistan'daki Amerikalı personelin terörizm zanlılarına yaptıkları kötü muameleyi gösteren fotoğrafların yayınlanmasına karşı çıktığı bildirildi.



Amerikan yönetiminden bir yetkili, başkanın geçen hafta hukuk danışmanlarına, fotoğrafların yayınlanmasının ABD askerlerini tehlikeye atacağını söylediğini bildirdi.



Yetkili, başkan Obama'nın fotoğrafların özellikle bu zamanda yayınlanmasının, Amerikan güçlerini tehlikeye atmanın yanı sıra Irak ve Afganistan gibi yerlerde ABD'nin işini daha da zorlaştıracağına inandığını söyledi.



Federal temyiz mahkemesi hakimleri, fotoğrafların yayınlaması yönünde karar vermişti.



Amerikan Medeni Haklar Birliği (ACLU) tarafından Adalet Bakanlığı aleyhine açılan davaların art arda kaybedilmesi üzerine, Pentagon fotoğrafları 28 mayısta yayımlamaya karar vermişti.



Medeni Haklar Birliği, fotoğrafların yayınlanmasını sağlamak için yıllardır uğraşıyor. ACLU, fotoğrafların, mahpuslara kötü muamelenin Irak'ta ve diğer bazı yerlerde bilinenin çok ötesinde olduğunu gösterdiğini iddia ediyor.



ACLU'nun avukatları bu fotoğrafların, ABD personelinin mahpuslara kötü muamelesinin münferit değil yaygın olduğunun kanıtı olduğunu söylemişlerdi.



Pentagon ise 2004'te ortaya çıkan, Irak'taki Ebu Garip cezaevindeki işkenceyi gösteren fotoğrafların ve diğer bazı olayların münferit olduğunu iddia ediyor. (DHA)

