Obama: IŞİD'e karşı yeni aşamaya geçiliyor

ABD Başkanı Barack Obama Irak'ta 1500 Amerikan askeri daha konuşlandırılmasının "IŞİD'e karşı mücadelede yeni bir aşamaya geçildiği" anlamına geldiğini bildirdi.

CBS Televizyonunda açıklamalarda bulunan Başkan Obama, muharebe güçleri arasında yer almayacak olsalar da, danışmanlık rolü üstlenecek yeni birliklerin, Irak'a IŞİD karşısındaki savaşımda yardımcı olabileceğini kaydetti.

Irak güçlerinin halen ülkenin en büyük petrol rafinerisinin bulunduğu Beyci'nin büyük bölümünü IŞİD'den geri aldığı haber veriliyor.

Yetkililer, Irak askerlerinin Bağdat'ın 200 km. kadar kuzeyindeki kentin yüzde 50'sini kontrol altına aldığını belirtiyor.

Başkan Obama, "Birinci aşama güvenilir ve kapsayıcı bir Irak hükümeti oluşturulmasıydı; bunu yaptık. Şimdi, IŞİD'in ilerleyişini sadece durdurmakla kalmayıp, saldırıya geçme aşamasındayız. Hava saldırıları IŞİD'in vurucu gücünü azaltmakta ve ilerlemesini yavaşlatmakta çok etkili oldu. Şimdi IŞİD'i geri püskürtmek için kara kuvvetlerine ihtiyaç var, Irak kara kuvvetlerine." dedi.

Irak'a daha fazla asker gönderip göndermeyeceği sorulduğunda, Obama, "Başkomutan olarak asla, asla diyemem" yanıtını verdi; ancak diğer koalisyon üyelerinin de operasyona katılacağını ve Amerika'dan daha az askere gerek duyulabileceğini ekledi.

ABD'nin Bağdat hükümetinin isteği ardından Irak'a gönderdiği 1500 ek asker, ülkede mevcut birlikleri neredeyse iki katına çıkarıyor.

Amerikan savunma bakanlığı söz konusu askerlerin Irak ordusundan 9, Peşmergelerden de 3 tugayı eğitmek üzere çeşitli merkezler kuracaklarını açıkladı.