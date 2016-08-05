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Deutsche Welle

Obama: IŞİD yeni saldırılar düzenleyebilir

ABD Başkanı Barack Obama, doğum gününde Putin'i hedef aldı. Rusya'dan Suriye rejimine baskı yapmasını isteyen Obama, IŞİD'in yeni saldırılar düzenleyebileceği uyarısında bulundu.

05 Ağustos 2016 12:53


4 Ağustos 1961 doğumlu ABD Başkanı Barack Obama dün 55'inci doğum gününü kutlarken Suriye'de yeni bir operasyon başlatan Rusya'ya sert eleştiriler yöneltti. Rusya'nın Suriye iç savaşında hükümet kuvvetlerini yoğun şekilde desteklediğine dikkat çeken Obama, Washington'da düzenlediği basın toplantısında “Rusya hükümetinin Suriye'deki içinden çıkılmaz duruma son verilmesinde samimi olduğunu gösterme zamanı gelmiştir” dedi.

ABD'nin Rusya ile işbirliğini sürdürmeye hazır olduğunu belirten Başkan Obama, ancak Rusya'nın şimdiye kadar bunun için gerekli adımları atmadığını ifade etti. Obama, Suriye'de kalıcı ateşkes sağlanması gerektiğini ve bunun Rusya'nın iç savaşın sona erdirilmesinde gerçekten kararlı olup olmadığını göstereceğini söyledi.

IŞİD uyarısı

Obama, Suriye ve Irak'ta askeri bakımdan baskı altına giren IŞİD'in terör saldırıları düzenleyebilecek durumda olduğunu da söyledi. Bireysel eylemler ya da küçük grupların saldırılar düzenlemeye çalışabileceğini ifade eden Obama, Suriye ve Irak'ta IŞİD'de devam eden mücadelede ilerlemeler kaydedildiğini de sözlerine ekledi.

Son iki yılda IŞİD karşısında kazanılan başarının örgütün dize getirilebileceğini gösterdiğini belirten Obama, Musul ve Rakka'nın IŞİD'den geri alınmasının ise zaman gerektireceğini vurguladı.

Şam rejiminin en önemli destekçileri arasında yer alan Rusya eylül ayında, terörizm ile mücadele gerekçesiyle Suriye'deki iç savaşa müdahale etmişti. Rusya hava harekatlarıyla sallantıda olan Beşar Esad rejimine destek oldu.

Moskova yönetimi Beşar Esad olmasa da Esad rejiminin iktidarda kalmasını amaçlıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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