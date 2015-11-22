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Dünya
Deutsche Welle

Obama: IŞİD ile mücadelede yumuşama göstermeyeceğiz

ABD Başkanı Barack Obama, IŞİD ile mücadelede Washington'un ve müttefiklerinin yumuşama göstermeyeceklerini belirtti.

22 Kasım 2015 18:04


Türkiye’deki G20 zirvesinin ardından Asya ülkelerini ziyaret eden Obama, Washington'a dönmeden önce Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da bir konuşma yaptı. ABD Başkanı Obama dünyanın Paris'teki gibi sivillere yönelik saldırıları "yeni normal" olarak kabul edemeyeceğini söyledi. Obama, IŞİD ile mücadelede ABD'nin ve uluslararası müttefiklerinin yumuşama göstermeyeceğini kaydetti.

Putin'e çağrı

Obama, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i de ABD öncülüğündeki koalisyonla aynı hizada hareket etmeye çağırdı. IŞİD'in 224 yolculu bir Rus uçağını düşürmüş olmasına gönderme yapan Obama “Putin Rus vatandaşlarını öldüren insanların peşine düşmeli” dedi. Moskova'nın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a karşı savaşan ılımlı asilerle mücadeleye odaklandığını vurgulayan Obama, Rusya'nın “stratejik ayar” yapması ve Esad'a desteğini çekmesi gerektiğini söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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