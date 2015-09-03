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Obama İran'la anlaşma için Kongre'de gerekli desteği sağladı

Obama, anlaşmayı reddeden bir tasarının Kongre'den geçmesi halinde bunu veto edeceğini söylemişti

03 Eylül 2015 09:04

ABD Başkanı Barack Obama, İran'la varılan anlaşma için Kongre'de gerekli desteği sağladı. Demokrat Barbara Mikulski, anlaşmaya destek verdiğini açıklayan 34. senatör oldu.

Cumhuriyetçilerin anlaşmanın ABD Kongresi'nden geçmesini önlemek için 100 üyeli Senato'nun ve 450 üyeli Temsilciler Meclisi'nin ikisinde de üçte iki çoğunluğa (67 senatör) ihtiyaçları vardı.

Obama, anlaşmayı reddeden bir tasarının Kongre'den geçmesi halinde bunu veto edeceğini söylemişti. Ancak Kongre'nin iki kanadının da (Temsilciler Meclisi ve Senato) böyle bir tasarıyı üçte iki çoğunlukla geçirmesi halinde Obama'nın veto yetkisi kalkıyordu.

Yedi senatörün daha tasarıya destek vermesi halinde ise Obama'nın veto yetkisini kullanmasına da gerek kalmayacak.

ABD Kongresi'nin ay sonunda anlaşmayı oylaması bekleniyor.

 

Seçim kampanyasında tartışılacak

 

ABD'deki BBC muhabiri Barbara Plett, Obama yönetiminin, Kongre'de daha fazla Demokrat senatörden destek almaya çalışacağını söylüyor. Plett'e göre bu durumda anlaşmaya Amerikan kamuoyunda da destek artabilir.

Plett ayrıca Cumhjuriyetçiler Kasım 2016'da yapılacak başkanlık seçimi için yürütülecek kampanya süresince İran'la anlaşmaya muhalefetlerini sürdüreceklerini vurguluyor.

İran, BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi (ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin) ve Almanya'yla ile Temmuz ayında anlaşmaya varmıştı.

Anlaşma, uluslararası ekonomik yaptırımların kaldırılması karşılığında, İran'ın nükleer faaliyetlerinin sınırlandırılmasını öngörüyor. Anlaşmanın uygulanmasına yönelik süreç Kasım ayında kadar başlamış olacak.

Tahran yönetimi Batılı ülkelerin şüphelerinin aksine nükleer silah sahibi olmaya çalıştığına yönelik iddiaları hep reddetmiş ve nükleer programının barışçıl amaçlı olduğunu vurgulamıştı.

 

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