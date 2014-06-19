'Obama, Irak için Kongre'den onay istemeyebilir'

ABD Başkanı Barack Obama'nın, Beyaz Saray'da bir araya geldiği Kongre liderlerine Irak'a müdahale için Kongre'nin onayına ihtiyacı olmadığını söylediği bildirildi.

Irak Hükümeti, Sünni militanların ilerleyişini durdurmak için ABD'den hava saldırısı düzenlemesini istemişti.

Bu arada, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ve Irak Başbakanı Nuri Maliki'nin Amerikan Yönetimi'nin Irak güçlerine yardımına ilişkin olası "ilave önlemleri" ele aldıkları açıklandı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden ve Maliki'nin "teröristleri püskürtme" yollarını değerlendirdikleri belirtildi.



Beyaz Saray'da toplantı



Barack Obama Irak Şam İslam Devleti örgütü militanlarını durdurmak için ABD'nin atabileceği adımları değerlendirmek üzere Beyaz Saray'da Kongre liderleriyle bir araya geldi.

Senato azınlık lideri, Cumhuriyetçi üye Mitchel McConnell "Başkan, atabileceği adımlar için bizden izin istemek zorunda olmadığını düşünüyor" dedi.

Gözlemciler Beyaz Saray'ın şimdiye kadar Irak'ta askeri müdahale için Kongre'den onay alması gerekip gerekmediği konusuna girmekten kaçındığına dikkat çekiyor.

Obama geçen yıl, Suriye'ye düzenlenecek olası bir müdahale için Kongre onayı aramamıştı. Kongre'nin böyle bir adıma onay vermeyeceğinin belli olmasından sonra Obama bu planından vazgeçmişti.

Beyaz Saray yetkilileri, Irak hükümetinin, geçen hafta içinde bazı kent ve kasabaları ele geçiren IŞİD'e karşı hava saldırı düzenlenmesi için resmen talepte bulunması nedeniyle Obama'nın tek taraflı olarak hareket edebileceğini söyledi.

Geçen hafta ülkenin ikinci büyük kenti Musul'u ele geçiren IŞİD ve Sünni müttefiklerinin Diyala ve Selahaddin vilayetlerinde ilerledikleri haber veriliyor.